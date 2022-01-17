陳肇始對出現Ｄｅｌｔａ不明個案感奇怪，冀市民縮短辦年貨時間

《經濟通通訊社１７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，昨日本港出現一宗帶

Ｄｅｌｔａ變種病毒的源頭不明個案，令人感到奇怪，需要進行更多追蹤工作，才有機會找出感

染源。她明白市民需要辦年貨，希望他們可以縮減購物時間，有助減低擠塞情況。



＊社區仍有潛在傳播鏈＊



陳肇始在一個電台節目上表示，政府決定延長社交距離措施１４日，乃因疫情未完全受控，

社區仍有潛在傳播鏈，故要盡力減少市面人流，期望市民在農曆新年後，可以恢復更多正常生活

。政府取消年宵花市後，預料旺角花墟人流會增加，食環署及警方會加強巡查，呼籲市民不要聚

集及店舖不要阻塞通道。



＊不會取消海景絲麗酒店作為檢疫酒店的資格＊



油麻地的香港海景絲麗酒店，先後出現６宗確診個案，她表示，當局已要求入住確診個案房

間附近的酒店住客，延長檢疫時間，而到酒店視察後，發現其他如人流管理、工作人員個人防護

裝備等都符合要求，均無大問題，今次事件不構成要停止其作為檢疫酒店。

至於近日有屯門區居民，在「安心出行」接連收到多個感染控制通知，她指如果有關市民在

２４小時內已經做過檢測，便無須重複再做，但希望大家盡量跟隨強制檢測要求，因為病毒會有

潛伏期，當局會盡量令安排務實可行，但亦要顧及管控疫情。



＊食環署將研究食肆膠板安排＊



政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，據外國研究，食肆在枱面裝置的膠板可能反而

阻礙空氣流動，陳肇始稱，食環署轄下處理空氣流通的小組會討論未來做法，她理解本港一些食

肆面積較細，有待小組檢視完後有何方向。（ｃｌ）

