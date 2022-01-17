【企業盈喜】紫金礦業（０２８９９）料全年純利增１﹒４倍

《經濟通通訊社１７日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利按年增約１﹒３９倍，至１５６億元（人民幣．下同），扣除非

經常性損益之盈利約１４５億元，同比增長約１﹒２９倍。

該集團指，２０２１年度純利上升主因期內礦產銅、鋅、銀和鐵精礦銷售價格同比上升，但

礦產金銷售價格同比下降。此外，根據該集團與合營公司卡莫阿控股子公司卡莫阿銅業的包銷協

議，該集團子公司按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部分存貨未對集團外銷售，已抵

銷報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤約４億元。

該集團指，在２０２１年度，礦產金４７﹒５噸，同比增長１７﹒２８％；礦產銅５８﹒４

萬噸；同比增長２８﹒９２％；礦產鋅４３﹒４萬噸，同比增長１４﹒８１％；礦產銀３０９噸

，同比增長３﹒３４％；鐵精礦４２４﹒８萬噸，同比增長９﹒７１％。



＊今年目標礦產金６０噸＊



另外，該集團指，２０２２年主要產品計劃指標包括礦產金６０噸，礦產銅８６萬噸，礦產

鋅４８萬噸，礦產銀３１０噸，鐵精礦３２０萬噸。該集團指，釋放一批重大項目產能，實現經

營業績再上新台階；推動新能源礦產和新材料產業突破發展；爭取實現項目併購和資源增儲，大

幅增加礦產資源儲備。（ｗｈ）

