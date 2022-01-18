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18/01/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨買入３０﹒８億人幣，買快手沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開５６點，報２４２７４點。最高升１６７點報
２４３８５點，最低跌２０８點報２４００９點。恒指收報２４１１２點，跌１０５點或
０﹒４３％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３０﹒８億元人民幣，增加２５﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、金蝶國際（００２６８）；淨賣出最多的
依次是騰訊控股（００７００）、華能國際電力股份（００９０２）。
　　主板成交１１２３﹒１５億元增加６﹒６％。其中港股通成交２６７﹒２億元，佔總成交
２３﹒８％。

＊摩通首予快手增持目標１２０元＊

　　摩根士丹利發表研究報告，預測騰訊去年第四季收入按年增長僅６％至１４２０億元（人民
幣．下同），經調整營業利潤按年跌３％至３７０億元，以反映新遊戲收入延後確認以及廣告和
遊戲的監管逆風；又預計騰訊的廣告業務將於今年下半年恢復，而其核心戰略投資將於未來幾年
取得成果。該行重申「增持」評級，但將目標價由６５０港元下調７﹒７％至６００港元。
　　另外，摩通首次給予快手增持評級，目標看１２０元。快手跌１﹒８４％報８５﹒５５元，
北水淨買入３﹒１億元；美團跌０﹒３７％報２１５﹒８元，北水淨買入２﹒７億元；金蝶國際
升２﹒２７％報２４﹒８元，北水淨買入１﹒４億元。
　　騰訊控股跌２﹒７５％報４５２﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元；華能國際電力股份升
５﹒２３％報４﹒４３元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒１４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒６９
　　金蝶國際　　　（００２６８）　　　　　　１﹒４４
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒０５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　－２﹒４５
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　－２﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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