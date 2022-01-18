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即市新聞

18/01/2022 08:56

《新股上市》招銀國際旗下Ａｑｕｉｌａ或成香港首家ＳＰＡＣ上市

　　《經濟通通訊社１８日專訊》由招銀國際資產管理及ＡＡＣ管理控股、共同發起的ＳＰＡＣ
──Ａｑｕｉｌａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，申請以特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）形式上市
，有望成為本港首家申請上市的ＳＰＡＣ。Ａｑｕｉｌａ聯席保薦人為招銀國際和摩根士丹利。
　　據初步招股文件披露，公司計劃重點關注亞洲（特別是內地）「新經濟」行業（例如綠色能
源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司，同時會在其他行業尋找特殊目的收
購公司併購目標。

＊Ａ類股份每手將逾百萬元＊

　　Ａｑｕｉｌａ將發行Ａ類股份及上市權證。招銀國際資產管理及ＡＡＣ　Ｍｇｍｔ　
Ｈｏｌｄｉｎｇ分別持有ＣＭＢＩ　ＡＭ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇ的９０％
及１０％已發行股份，而ＣＭＢＩ　ＡＭ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇ持有所有
已發行Ｂ類股份。
　　據初步招股書，證券發售及買賣須僅限於專業投資者，為確保發售證券不會向散戶出售或交
易，Ａ類股份上市，按照每股１０元發行價計，Ａ類股份的每手買賣單位不得少於構成最低每手
買賣單位１００萬元的股份數目。

＊３執董包括蔣榕烽＊

　　Ａｑｕｉｌａ指出，對該公司證券進行投資涉及高度風險，當中包括可能無法於上市日期後
２４個月內公布特殊目的收購公司併購交易、或於上市日期後３６個月內完成特殊目的收購公司
併購交易等。
　　Ａｑｕｉｌａ有３名執行董事，分別是擔任首席執行官兼主席的蔣榕烽，他是招銀國際董事
總經理；擔任首席財務官的凌堯，為招銀國際董事總經理兼資產管理業務的投資者關係主管；以
及首席運營官的樂迪，是招銀國際副總裁。Ａｑｕｉｌａ其中一位獨立非執行董事則是曾任摩通
中國投資銀行主席及綜合企業投融資主席的龔方雄。（ｃｌ）

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