內地擬放寬房企預售資金使用，大市向好升逾４００點

《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士表示，中國正在起草適用全國的規定，使房

地產開發商更易獲得託管帳戶中的商品房預售資金。有關新規最快於１月底推出，以防止危機擴

大。

內房股昨日尾盤已偷步炒起，今日消息公布後，全線內房股欣欣向榮；碧桂園

（０２００７）升７﹒３５％，報７﹒１６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

２１﹒９８％；龍湖（００９６０）升３﹒３９％，報４４﹒２５元，以現價計，該股暫連升３

日，累計升幅１０﹒０７％；中海外（００６８８）升０﹒６４％，報２３﹒５元，以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅７﹒５５％；潤地（０１１０９）升１﹒７１％，報３８﹒６５元，

以現價計，該股暫連升４日，累計升幅８﹒４２％。

物管股一同造好；龍頭碧桂園服務（０６０９８）為最佳表現藍籌，升１１﹒２９％，報

４７﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２０﹒６６％。

重磅股隨大市氣氛轉好而上升；美團（０３６９０）升６﹒０６％，報２２７﹒４元；友邦

（０１２９９）升３﹒９４％，報８７﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

５﹒８９％；騰訊（００７００）升３﹒８％，報４５９﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，

累計升幅４﹒５１％。三股貢獻恒指逾２４０點升幅。

不過，中石油（００８５７）子公司涉倒賣進口原油，遭國務院調查組依規依紀依法進行嚴

肅處理，中石油現跌２﹒７４％，報３﹒９１元。

此外，瑞聲（０２０１８）公布盈警，預期截至去年１２月３１日止年度純利同比減少約

１２％至１６％；現跌９﹒３８％，報２９元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅

１４﹒０７％。

現時，恒生指數報２４５４０，升４１２點或升１﹒７１％，主板成交４８９﹒９７億元。

國企指數報８６３９，升１９７點或升２﹒３４％。恒生科技指數報５８０７，升１６４點或升

２﹒９２％。

即月期指新報２４５３６，升４６１點，低水４點。即月國指期貨報８６４７，升２１７點

，高水９點。即月科指期貨新報５８１２，升１９８點，高水２點。

上證綜合指數報３５６２，升３點或升０﹒１１％，成交１５５０﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１４２７１，升６４點或升０﹒４５％，成交２５００﹒３５億元人民幣。





表列十大恒指升幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ４７﹒３０元 升１１﹒２９％

碧桂園（０２００７） ７﹒１６元 升７﹒３５％

美團（０３６９０） ２２７﹒４０元 升６﹒０６％

海底撈（０６８６２） １８﹒５０元 升５﹒８４％

安踏（０２０２０） １１８﹒６０元 升５﹒２４％

網易（０９９９９） １６７﹒８０元 升４﹒２９％

潤啤（００２９１） ５９﹒００元 升４﹒３３％

友邦（０１２９９） ８７﹒１５元 升３﹒９４％

騰訊（００７００） ４５９﹒２０元 升３﹒８０％

京東集團（０９６１８） ２９０﹒８０元 升３﹒３４％

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（ｈｃ）

