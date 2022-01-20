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20/01/2022 08:44

【重拳監管】中石油涉倒賣進口原油，國務院嚴查並追繳獲利

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務院調查組通報中國石油天然氣集團下屬燃料油公司倒賣進
口原油，中石油集團主要領導嚴重失職失責，有關部門將對中石油倒賣進口原油問題依規依紀依
法進行嚴肅處理，並追繳有關違法違規的獲利。

＊中石油累計倒賣進口原油１﹒７９５億噸＊

　　經核查調查，２００６年６月，燃料油公司將４０萬噸進口原油以「調和燃料油」名義銷售
給山東濱化集團，中石油由此出現倒賣進口原油行為。多年來，中石油累計倒賣進口原油
１﹒７９５億噸，共銷售給１１５家地煉企業，在此期間中石油集團主要領導嚴重失職失責。
　　發改委指，中石油倒賣進口原油違反《行政許可法》等法律法規，和原油成品油管理相關規
定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂油品市場秩序，助長違規地煉企業落後產能盲目發展及地
方違規審批地煉項目。有關部門對中石油倒賣進口原油問題依規依紀依法進行嚴肅處理，並追繳
有關違法違規的獲利。

＊中石油：積極配合調查，生產經營未受影響＊

　　中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發公告回應指，中石油燃料油有限責任公司是
公司全資子公司。國家審計署在例行審計中發現該公司在原油交易中存在違規行為。公司始終積
極配合調查，認真核查公司內控體系，完善公司原油貿易相關制度，完成有關問題整改。目前，
公司生產經營未受影響。（ｃａ）

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