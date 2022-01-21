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21/01/2022 11:14

【新冠肺炎】蕭傑恒：Ｏｍｉｃｒｏｎ正沿著九龍西位置廣泛傳播中

　　《經濟通通訊社２１日專訊》葵涌邨逸葵樓出現１６宗確診和初步確診個案，染病的居民分
布在不同單位不同樓層。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在一個電台節目指，
Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２病毒可能在逸葵樓引發大爆發，病毒似乎在九龍西範圍擴散得很快，
傳播鏈正沿著九龍西位置廣泛傳播中。
　　蕭傑恒表示，由巴基斯坦女子的第一代已傳播給９個人，這些人如何在社區擴散，很難去追
蹤。他指出，理論上整幢逸葵樓的居民做家居隔離是較好，相信未來３日可能會陸續有確診個案
，但居民沒辦法不出門工作，整幢大廈２０００多人，全部送往檢疫也不行，因為沒有足夠隔離
設施，目前檢測的做法也是可行。

＊港鐵相遇未必是最終感染途徑＊

　　他續指，另一個謎團是居住美孚的教師如何受到感染。當局初步認為她在港鐵與兩名確診學
生相遇而受感染，但他認為，可能未必是最終感染途徑；若同處於一條隧道都可以受感染，那麼
進入港鐵車廂的危機可能更大。他相信九龍西可能已種下許多條傳播鏈，最確實的傳播途徑或未
浮現，教師未必直接由三母子傳播，可能是再經過第三者受感染，只是這名第三者本身未確診。

＊顧客被倉鼠感染的機會較大＊

　　至於懷疑倉鼠傳播病毒，蕭傑恒指，女售貨員與顧客兩夫婦的的基因排序有４個突變，不似
是直接傳播。他解釋，空姐群組即使傳播至第七第八代，患者的基因排序也沒有改變，因此推斷
顧客很大機會並非由售貨員傳染，或是另一個源頭。他指出，當局檢測到其他確診倉鼠，顧客被
動物感染的機會較大。（ｃｗ）

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