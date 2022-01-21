《股林淘金－林家亨》Ｒｉｖｉａｎ崩盤累全行，電車狂潮要收斂

《股林淘金》美國股市昨天（２０日）繼續下滑，道指再跌３１３點，納指跌至七個月以來

低位，報跌１８６點。美股近期跌幅雖然大，但係比起電動車新貴Ｒｉｖｉａｎ由兩個月之前高

位至今跌了６４個％，似乎是小巫見大巫。

筆者在１１月１２日曾經警告不要追入美國電動車新貴Ｒｉｖｉａｎ，當天的收市價是

１２９﹒９５元，昨天的收市價是６５﹒０２元。

Ｒｉｖｉａｎ的下跌早已有徵兆，因為它是被兩大股東Ａｍａｚｏｎ及福特汽車催谷上市而

成的，本身已是先天不足。Ａｍａｚｏｎ大股東貝佐斯經常被Ｔｅｓｌａ大股東馬斯克嘲諷是跟

尾的競爭者，兩人間已早有恩怨，當Ｔｅｓｌａ股價大升，馬斯克財富漸追過貝佐斯時，貝佐斯

便投資Ｒｉｖｉａｎ上市，企圖搶奪對方電動卡車的生意。而Ｒｉｖｉａｎ在２０１９年在與美

國大龍頭通用汽車快要達成合作協議之前，被福特汽車以更優秀的條件搶去合作關係，福特汽車

遂成為Ｒｉｖｉａｎ第二大股東。

但當年促成合作的中間人福特汽車總裁Ｊｏｓｅｐｈ Ｈｉｎｒｉｃｈｓ在２０２０年３月

份退休，繼任者ＣＥＯ Ｊｉｍ Ｆａｒｌｅｙ卻不喜歡與Ｒｉｖｉａｎ合作，認為福特本身發

展的電動汽車更勝於Ｒｉｖｉａｎ，加上Ｒｉｖｉａｎ的電動貨車在定價上高於Ｔｅｓｌａ的

Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ，未來在市場競爭上是處於劣勢，所以福特汔車在後者上市之後一星期便

宣布與對方脫離合作關係，上星期Ｒｉｖｉａｎ的ＣＥＯ Ｒｏｄ Ｃｏｐｅｓ更加宣布辭職，

令Ｒｉｖｉａｎ在業務推廣上的執行風險突然爆發，其大股東Ａｍａｚｏｎ之前曾向它訂購的十

萬輪貨ｖａｎ之交貨日期有可能延遲。

而更雪上加霜的是，Ａｍａｚｏｎ在數天之前宣布與歐洲大汽車企業Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ

合作，成為Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ旗下的ＲａｍＰｒｏＭａｓｔｅｒ首個大型企業客戶。這個行

動顯示Ａｍａｚｏｎ未來不會完全依賴Ｒｉｖｉａｎ的製造電車能力，故投資者離Ｒｉｖｉａｎ

而去，股價拾級而下。這個經歷，可能短期影響投資業界對電動車股價的前景。《香港股票分析

師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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