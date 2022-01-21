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即市新聞

21/01/2022 09:56

《股林淘金－林家亨》Ｒｉｖｉａｎ崩盤累全行，電車狂潮要收斂

　　《股林淘金》美國股市昨天（２０日）繼續下滑，道指再跌３１３點，納指跌至七個月以來
低位，報跌１８６點。美股近期跌幅雖然大，但係比起電動車新貴Ｒｉｖｉａｎ由兩個月之前高
位至今跌了６４個％，似乎是小巫見大巫。
　　筆者在１１月１２日曾經警告不要追入美國電動車新貴Ｒｉｖｉａｎ，當天的收市價是
１２９﹒９５元，昨天的收市價是６５﹒０２元。
　　Ｒｉｖｉａｎ的下跌早已有徵兆，因為它是被兩大股東Ａｍａｚｏｎ及福特汽車催谷上市而
成的，本身已是先天不足。Ａｍａｚｏｎ大股東貝佐斯經常被Ｔｅｓｌａ大股東馬斯克嘲諷是跟
尾的競爭者，兩人間已早有恩怨，當Ｔｅｓｌａ股價大升，馬斯克財富漸追過貝佐斯時，貝佐斯
便投資Ｒｉｖｉａｎ上市，企圖搶奪對方電動卡車的生意。而Ｒｉｖｉａｎ在２０１９年在與美
國大龍頭通用汽車快要達成合作協議之前，被福特汽車以更優秀的條件搶去合作關係，福特汽車
遂成為Ｒｉｖｉａｎ第二大股東。
　　但當年促成合作的中間人福特汽車總裁Ｊｏｓｅｐｈ　Ｈｉｎｒｉｃｈｓ在２０２０年３月
份退休，繼任者ＣＥＯ　Ｊｉｍ　Ｆａｒｌｅｙ卻不喜歡與Ｒｉｖｉａｎ合作，認為福特本身發
展的電動汽車更勝於Ｒｉｖｉａｎ，加上Ｒｉｖｉａｎ的電動貨車在定價上高於Ｔｅｓｌａ的
Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ，未來在市場競爭上是處於劣勢，所以福特汔車在後者上市之後一星期便
宣布與對方脫離合作關係，上星期Ｒｉｖｉａｎ的ＣＥＯ　Ｒｏｄ　Ｃｏｐｅｓ更加宣布辭職，
令Ｒｉｖｉａｎ在業務推廣上的執行風險突然爆發，其大股東Ａｍａｚｏｎ之前曾向它訂購的十
萬輪貨ｖａｎ之交貨日期有可能延遲。
　　而更雪上加霜的是，Ａｍａｚｏｎ在數天之前宣布與歐洲大汽車企業Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ
合作，成為Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ旗下的ＲａｍＰｒｏＭａｓｔｅｒ首個大型企業客戶。這個行
動顯示Ａｍａｚｏｎ未來不會完全依賴Ｒｉｖｉａｎ的製造電車能力，故投資者離Ｒｉｖｉａｎ
而去，股價拾級而下。這個經歷，可能短期影響投資業界對電動車股價的前景。《香港股票分析
師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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