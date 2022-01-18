《廣匯論勢－鄭廣復》加央行或下周加息，加元短期走勢偏強

《廣匯論勢》距離農曆新年不到兩周，全球投資者屏息靜氣等待下周的聯儲局議息結果。不

過，日本央行（ＢＯＪ）今早（１８日）率先公布議息結果，ＢＯＪ以９票對１票通過維持指標

利率在負０﹒１厘及現行寬鬆措施，包括繼續不設上限買入國債以令１０年期債息維持在接近零

水平。另外，ＥＴＦ及日本房地產信託基金（Ｊ－ＲＥＩＴｓ）的投資，則分別以１２萬億及

１８００億日圓為上限目標。直至今年３月底止，商業票據及企業債的淨買入金額以２０萬億日

圓為上限。



＊ＢＯＪ調高通脹預測或預示退市＊



至於對經濟前景的評估，ＢＯＪ預期今年ＧＤＰ增長率將介乎３﹒３至４﹒１％，中值為

３﹒８％，增幅遠大過去年１０月時預估的２﹒７至３％，但ＢＯＪ預期２０２３年經濟增長率

將會放緩到１至１﹒４％，中值１﹒１％輕微低於之前預期的１﹒３％。通脹方面，ＢＯＪ預期

今年將會達到１至１﹒２％，明年則介乎０﹒９％至１﹒２％。

對於物價面對的風險，ＢＯＪ認為有兩方面需要注意。一是企業的價格制訂行為高度不確定

，這可令物價大升或大跌，在基本經濟狀況下的物價前景，預期企業的價格制訂將會逐步活躍，

在產出缺口逐步改善下，原材料成本的上漲將會逐步轉嫁開去，這取決於原材料成本上升的程度

及企業對通脹的預期，而成本上升轉嫁的速度可能比預期更快，導致價格向上偏離基本經濟狀況

。另一方面，在日本，假設物價不會輕易上升的企業行為及思維模式已根深柢固，風險是成本上

升不會轉嫁至消費者物價，令價格向下偏離基本經濟狀況。



＊美元兌日圓１１１﹒５０為重要支持＊



另一個風險是匯率及國際商品價格未來的發展，以及其對出口價格及本土價格將會造成怎樣

的影響。這些風險可能導致價格向上或向下偏離基本經濟狀況，故必須加以注意。這是ＢＯＪ自

２０１４年以來首次調整對通脹前景的看法，認為物價風險目前處於平衡狀態而非向下，但距離

逐漸結束寬鬆措施仍然遙遠。筆者仍然相信，ＢＯＪ有意在２０２３年４月底，黑田東彥任期結

束後逐步退出持續了９年的超寬鬆貨幣政策。美元兌日圓短期仍以１１１﹒５０為重要支持位。



＊利率掉期預示加央行下周加息＊



另一方面，加拿大央行（ＢＯＣ）將於下周三公布議息結果，預料維持指標利率在０﹒２５

厘。不過，部分經濟學家認為，在經濟升溫及勞動力短缺的情況下，ＢＯＣ將於下周開始加息，

蒙特利爾銀行則將原預期的最早加息時間，由今年４月推前至３月。根據ＢＯＣ在本周一發布的

企業高級管理人員的季度調查報告顯示，加拿大勞動力普遍出現短缺情況，通脹預期升至紀錄高

位，以及需求強勁。１月利率掉期反映投資者認為預期下周加息機會率達到７０％。



＊加國勞動人口超越疫爆前水平＊



本周初公布的就業報告顯示，加拿大１２月份全職就業人口增加１２﹒３萬，當中男性核心

年齡（２５至５４）人口之中，就業人口增加６﹒３萬，較２０２０年２月多１６﹒２萬，即已

超越ＣＯＶＩＤ－１９爆發時的水平，失業率雖然下跌０﹒１個百分點至５﹒９％，但仍稍高於

疫情前的５﹒７％。不過，數據仍然反映加拿大就業市場表現強勁。美元兌加元自今年１月１１

日跌穿頭肩頂頸線１﹒２６０７後反覆下跌，近日更多次試穿１﹒２５００心理關口，在油價進

一步攀升的情況下，若然ＢＯＣ意外加息，必定會刺激加元匯價進一步走強，美元兌加元短期傾

向逐步下試量度目標１﹒２２４９。《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠

ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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