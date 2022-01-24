《牛熊志選－陳其志》資金看好吉利

《牛熊志選》恒指上周先調整後急升，在成交增加配合下，突破２４５００點阻力，短線料

順勢往上挑戰去年１１月反彈高位２５７４６點，策略上可逢低部署好倉。恒指牛熊證資金流情

況，截至周四（２０日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒２２億港元資金淨流出，顯

示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約１﹒１２億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨

分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２２５００點至２２７９９點之間，累計相當

約２３９５張期指合約；熊證街貨主要在收回價２４９００點至２５１９９點之間累計了相當約

１９５６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒９個波幅點至２１﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至２５﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２７﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至３４﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至３０﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至３２﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２０﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２８﹒２％；工行

（０１３９８的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２０﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上

升１﹒２個波幅點至３４﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至

２２﹒６％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，吉利（００１７５）的相關認購證及牛證合共錄得

約１０８５萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的吉

利認購證為行使價約２２元至２４元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍至８﹒０倍；另

外，瑞聲（０２０１８）相關認購證及牛證期內錄得約９３３萬元資金淨流入部署，資金留意行

使價３１元至３６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至７﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３５１５萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３７３元至３９２元附近的中期價外條款，

實際槓桿約７﹒２倍至７﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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