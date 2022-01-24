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24/01/2022 08:20

【企業盈喜】保利協鑫料年度虧轉盈５０億人幣，光伏材料價量齊升

　　《經濟通通訊社２４日專訊》保利協鑫（０３８００）料截至去年底止年度公司擁有人應佔
淨利潤５０億元（人幣．下同），而比較上年同期錄得淨虧損約５７億元。
　　保利協鑫光伏材料業務分部方面，期內雖然遭遇原材料價格、能源成本大幅波動，生產性能
源階段性短缺等不利因素，但在全球能源清潔化背景下，光伏行業需求持續大幅增長，光伏材料
價量齊升，並將維持持續景氣。年度內集團顆粒硅產出佔集團硅料總產量的約１８％（不包含聯
營公司產量），顆粒硅利潤優勢已初步顯現，在原材料工業硅及硅料價格大幅上漲的情況下，顆
粒硅毛利率高於棒狀硅毛利率約１５個百分點以上。集團預計在２０２１年度該分部將錄得利潤
約５４億元，而上年度同期虧損約４９億元。
　　該集團其他非光伏材料業務分部，年度錄得總虧損將較２０２０年度同期的總虧損約１２億
元減少逾５０％。主要由於期內光伏電站及若干應收款項一次性減值虧損減少，以及償債後融資
成本減少。然而，總虧損減少因光伏電站規模縮減而部分被抵銷。
　　另外，該公司公布，去年集團已建成３萬噸顆粒硅產能，其中２萬噸已實現滿負荷生產，剩
餘產能預計今年２月可全部達產。顆粒硅投運項目成本、品質標準均已達到或超出預計水平。
　　該公司預期３月底前公布業績。（ｍｈ）

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