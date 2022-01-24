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即市新聞

24/01/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶下個進攻目標為２５０９９？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、綜合
企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍湖集團
（００９６０）、中銀香港（０２３８８）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選華寶國際（００３３６）、瑞聲科技（０２０１８）與網易（０９９９９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業、地產建築業與金融業。此
外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖集團、港交所與招商銀
行（０３９６８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華寶國際、網易與俄鋁（００４８６）。
　　上周四（２０日）大量恒指熊證被強制性收回後，翌日好友大戶果然收歛了攻勢。現時恒指
牛證重貨區為２２５００－２２５９９，恒指熊證則為２５０００－２５０９９，大家認為下一
個殺倉方向是甚麼呢？
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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