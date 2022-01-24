【新冠肺炎】政府明日起實施僱員特別上班安排

《經濟通通訊社２４日專訊》政府發言人宣布，因應本地疫情最新發展，政策局和部門由明

日（２５日）起按其運作需要推行特別上班新安排。政府會密切監察疫情發展，適時再檢視情況

。

發言人表示，公務員事務局已向政策局和部門就政府僱員特別上班新安排發出指引，要求政

策局和部門在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，檢視其所提供的公共服務需求

，並按其運作需要推行特別上班安排以減少辦公地點同一時間員工的數目，包括可安排部分僱員

輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。個別部門或會因此暫時減少為市民提供部分公共服務，

並會就有關服務的最新安排作出公布。

政府表示，為減少政府大樓和辦公室的人流以有助控制疫情，市民請盡量利用郵寄、投遞箱

或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直

佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程

式、體溫檢測和人流控制安排。

發言人並呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

（ｂｉ）

