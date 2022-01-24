《師傅教路－黃瑋傑》中海油服發盈警，惟前景看好建議買入

《師傅教路》中海油田服務（０２８８３）發出了盈警，預期截至２０２１年１２月３１日

止十二個月期間股東應佔淨利潤較２０２０年度減少２３﹒５億元至２４﹒７億元（人民幣．下

同），減幅介乎８７％至９１％。按中海油田服務２０２０年錄得股東應佔淨利潤２５﹒０２億

元計算，其２０２１年度股東應佔淨利潤只有３２００萬元至１﹒５２億元。



＊如不計固定資產減值損失，去年淨利潤逾２０億人幣＊



據集團指出，２０２１年度淨利潤減少，主要受全球新冠狀病毒疫情持續、國際油氣行業波

動以及能源行業加速轉型等多重因素影響，國際石油公司對於油氣勘探開發投入依然保持審慎，

而由於國際油田服務市場供大於求的狀態改善有限，市場競爭依然激烈。同時，集團部分大型裝

備的作業價格和使用率處於低位，出現減值跡象，所以預計２０２１年計提固定資產減值損失約

２０﹒１億元。如果不計入這２０﹒１億元固定資產減值損失，其２０２１年股東應佔淨利潤將

達到２０﹒４億元至２１﹒６億元。其中，下半年度的股東應佔淨利潤將達到１２﹒３９億元至

１３﹒５９億元，比上半年度的８﹒０１億元淨利潤為高。



＊油服市場將隨油價大升復甦，國內油服市場較平穩＊



展望未來，隨著國際油價大幅回升及繼續看漲，相信國際石油公司對油氣勘探開發投資的態

度將轉趨積極，油田服務市場將呈現復甦，油田服務裝備利用率處於低位的情況也將有所緩解。

另一方面，國內經濟形勢總體穩定，加上國家增儲上產「七年行動計劃」繼續推動，國內油田服

務市場將相對平穩，對中海油田服務前景有利。建議買入價７﹒１元，目標７﹒９元，止蝕位

６﹒７元。 《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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