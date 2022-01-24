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24/01/2022 18:39

《師傅教路－黃瑋傑》中海油服發盈警，惟前景看好建議買入

　　《師傅教路》中海油田服務（０２８８３）發出了盈警，預期截至２０２１年１２月３１日
止十二個月期間股東應佔淨利潤較２０２０年度減少２３﹒５億元至２４﹒７億元（人民幣．下
同），減幅介乎８７％至９１％。按中海油田服務２０２０年錄得股東應佔淨利潤２５﹒０２億
元計算，其２０２１年度股東應佔淨利潤只有３２００萬元至１﹒５２億元。

＊如不計固定資產減值損失，去年淨利潤逾２０億人幣＊

　　據集團指出，２０２１年度淨利潤減少，主要受全球新冠狀病毒疫情持續、國際油氣行業波
動以及能源行業加速轉型等多重因素影響，國際石油公司對於油氣勘探開發投入依然保持審慎，
而由於國際油田服務市場供大於求的狀態改善有限，市場競爭依然激烈。同時，集團部分大型裝
備的作業價格和使用率處於低位，出現減值跡象，所以預計２０２１年計提固定資產減值損失約
２０﹒１億元。如果不計入這２０﹒１億元固定資產減值損失，其２０２１年股東應佔淨利潤將
達到２０﹒４億元至２１﹒６億元。其中，下半年度的股東應佔淨利潤將達到１２﹒３９億元至
１３﹒５９億元，比上半年度的８﹒０１億元淨利潤為高。

＊油服市場將隨油價大升復甦，國內油服市場較平穩＊

　　展望未來，隨著國際油價大幅回升及繼續看漲，相信國際石油公司對油氣勘探開發投資的態
度將轉趨積極，油田服務市場將呈現復甦，油田服務裝備利用率處於低位的情況也將有所緩解。
另一方面，國內經濟形勢總體穩定，加上國家增儲上產「七年行動計劃」繼續推動，國內油田服
務市場將相對平穩，對中海油田服務前景有利。建議買入價７﹒１元，目標７﹒９元，止蝕位
６﹒７元。　　　《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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