【北水炒Ｄ乜】淨買入３１﹒７億人幣，買美團沽吉利

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開４０４點，報２４２５１點。最高跌２８９點報

２４３６６點，最低跌６５４點報２４００１點。恒指收報２４２４３點，跌４１２點或

１﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨買入３１﹒７億元人民幣，減少１１﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）；淨賣出最

多的依次是吉利汽車（００１７５）、藥明生物（０２２６９）、中國海外發展（００６８８）

。

主板成交１４６４﹒８６億元增加１７﹒８％。其中港股通成交３１１億元，佔總成交

２１﹒２％。

美團聯合中國銀行、農業銀行、建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等數字人民幣指定運營機構，

在西安市推出「戰疫情，助復工」數字人民幣主題活動，面向社會公眾發放加載指定民生領域智

能合約的數字人民幣紅包補貼，助力西安市加速復工復產，有序恢復社會正常生產生活秩序。

此次活動由人民銀行西安分行、西安市金融局、西安市商務局等部門共同指導開展。在１月

２５日至２月２８日期間，西安消費者可在美團Ａｐｐ搜索「數字人民幣」進入活動頁面，免費

領取１０元數字人民幣紅包、３５元民生消費券包，在生鮮果蔬、日常用品、餐飲外賣、共享出

行等領域使用。

美團跌３﹒０１％報２２５﹒８元，北水淨買入１２﹒８億元；騰訊控股跌０﹒６％報

４６６﹒８元，北水淨買入４﹒２億元；贛鋒鋰業升０﹒１６％報１２５﹒３元，北水淨買入

２﹒６億元。

吉利汽車跌３﹒９４％報１８﹒０２元，北水淨賣出４﹒１億元；藥明生物跌２﹒４％報

８５﹒５５元，北水淨賣出２﹒９億元；中國海外發展跌０﹒８５％報２３﹒２５元，北水淨賣

出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １２﹒８５

騰訊控股 （００７００） ４﹒１９

贛鋒鋰業 （０１７７２） ２﹒６０

快手 （０１０２４） １﹒９０

中國移動 （００９４１） １﹒４２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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吉利汽車 （００１７５） －４﹒０９

藥明生物 （０２２６９） －２﹒９３

中國海外發展 （００６８８） －１﹒７３

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒５３

融創中國 （０１９１８） －１﹒０９

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