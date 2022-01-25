【恒大困局】恒大集團：懇請境外債權人不採取任何激進法律行動

《經濟通通訊社２５日專訊》恒大集團就境外債相關事宜在其網站發布聲明，稱集團期待與

各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損

害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。

上周，恒大境外債券持有人特別團體發布新聞稿稱，因未看到恒大集團積極與境外債權人溝

通，為所有利益相關方制定可行的「恒大境外重組方案」，將嚴肅考慮採取強制執行措施。

恒大集團最新聲明指，集團及其子公司願就近期涉境外債權人相關事宜作以下聲明：集團

正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。當前，集團已向境外債

權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營

、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細致、有效的債務重組計劃，以保障各方合法

權利。相關工作推進情況已於２０２１年１２月至２０２２年１月期間，由集團通過公告形式陸

續予以披露。



＊規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，情況日趨複雜＊



期間，集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定

進展。本集團也意識到，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複

雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為

開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予我方更多時間，

支持我方充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而

共同努力。

集團聲明並列出各境外債權人可聯絡以下機構：中金公司、中銀國際、華利安（中國）有限

公司及鍾港資。（ｃｔ）

