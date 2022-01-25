《經濟通通訊社２５日專訊》香港Ｏｍｉｃｒｏｎ確診宗數幾何級數增加，深圳口岸相應調
整入境檢疫政策。自２０２２年１月２６日起，由香港入境深圳的普通旅客，入境時需持有粵港
兩地政府認可檢測機構出具的生成時間２４小時內的核酸檢測陰性結果紙質報告，入境後需接受
１４天集中隔離醫學觀察和７天居家健康監測，不再實施「７＋７＋７」隔離醫學觀察和健康監
測（即：不再實施集中隔離７天＋居家隔離７天＋居家健康監測７天）。（ｗｌ）
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25/01/2022 13:50
【新冠肺炎】深圳收緊香港入境普通遊客檢疫，集中隔離增至１４天
《經濟通通訊社２５日專訊》香港Ｏｍｉｃｒｏｎ確診宗數幾何級數增加，深圳口岸相應調
整入境檢疫政策。自２０２２年１月２６日起，由香港入境深圳的普通旅客，入境時需持有粵港
兩地政府認可檢測機構出具的生成時間２４小時內的核酸檢測陰性結果紙質報告，入境後需接受
１４天集中隔離醫學觀察和７天居家健康監測，不再實施「７＋７＋７」隔離醫學觀察和健康監
測（即：不再實施集中隔離７天＋居家隔離７天＋居家健康監測７天）。（ｗｌ）
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