恒騰（０１３６）向騰訊（０７００）等溢價逾９％配股，集資３億

《經濟通通訊社２６日專訊》恒騰網絡（００１３６）（改名「儒意控股」）昨日協議分別

向騰訊（００７００）旗下Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ及獨立投資者劉學恒發行６４００萬股及

５６００萬股，每股作價２﹒５元，比上日收市價溢價約９﹒１７％，集資３億元，所得款項淨

額用作集團之一般營運資金、業務發展及擴張。

交易完成後，Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ持有公司股權由１９﹒７％增至２０﹒１３％，而劉學

恒持股為０﹒６％。（ｍｈ）

