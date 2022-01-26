《經濟通通訊社２６日專訊》恒騰網絡（００１３６）（改名「儒意控股」）昨日協議分別
向騰訊（００７００）旗下Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ及獨立投資者劉學恒發行６４００萬股及
５６００萬股，每股作價２﹒５元，比上日收市價溢價約９﹒１７％，集資３億元，所得款項淨
額用作集團之一般營運資金、業務發展及擴張。
交易完成後，Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ持有公司股權由１９﹒７％增至２０﹒１３％，而劉學
恒持股為０﹒６％。（ｍｈ）
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26/01/2022 08:04
恒騰（０１３６）向騰訊（０７００）等溢價逾９％配股，集資３億
《經濟通通訊社２６日專訊》恒騰網絡（００１３６）（改名「儒意控股」）昨日協議分別
向騰訊（００７００）旗下Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ及獨立投資者劉學恒發行６４００萬股及
５６００萬股，每股作價２﹒５元，比上日收市價溢價約９﹒１７％，集資３億元，所得款項淨
額用作集團之一般營運資金、業務發展及擴張。
交易完成後，Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ持有公司股權由１９﹒７％增至２０﹒１３％，而劉學
恒持股為０﹒６％。（ｍｈ）
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