【恒大困局】恒大位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地

《經濟通通訊社２６日專訊》自發生債務危機以來，中國恒大（０３３３３）反復強調要全

力開工保交樓，但相關項目全部屬於住宅，恒大顯然早已無力顧及商業項目。早前有網民稱河南

焦作修武縣雲台山恒大．養生谷項目快成爛尾樓，焦作市政府辦公室今日回覆稱，網民反映情況

屬實，已收回千餘畝閑置土地，將盡快推動項目恢復健康有序運營。

焦作市政府回覆表示，上述項目２０２０年６月暫停施工，沒有明確復工時間。２０２１年

９月２４日，已歸集資金逾２０００萬元人民幣進入政府與企業的共管帳戶，１０月１９日修武

縣住房保障中心等部門赴鄭州恒大公司完成了印鑒、帳戶、證照等相關憑證的交接，同年１０月

２８日收回該項目１２宗１２００餘畝閑置超過兩年以上的土地。

據恒大健康官網介紹，「恒大．養生谷」在全國擁有逾十個項目，遍佈海南、雲南、瀋陽、

南京等地。項目擬創建全方位全齡化健康養生新生活，通過高精準多維度健康管理新模式、租購

旅多方式健康會員新機制等方式提供養老服務，試圖打造國內規模大、檔次高的養生養老勝地。

去年中亦網絡消息稱，位於江蘇南京的連雲新城恒大養生谷項目已停工近一年。（ｗｌ）

