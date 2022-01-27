【新冠肺炎】外媒：美銀考慮將香港員工遷往新加坡

《經濟通通訊社２７日專訊》英國《金融時報》引述知情人士報道，美國銀行已開始審視香

港業務，以確認哪些員工可以遷往新加坡。美銀管理層正研究若干業務條線和運營中的崗位。

報道指，一位與美銀關係密切的人士表示，這是應變計劃，在新冠疫情旅行限制持續存在期

間，可以是長期決定，也可以是臨時計劃。美銀行對此消息不予置評。（ｃｌ）

