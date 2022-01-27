【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指高開９９點，報２４３４２點。最高升

２４３點報２４４８７點，最低跌１１９點報２４１２３點。恒指收報２４２８９點，升４６點

或０﹒１９％。

按額度計算，北水全日淨買入５２﹒４億元人民幣，增加６５﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的

依次是建設銀行（００９３９）、吉利汽車（００１７５）、信達生物（０１８０１）。

主板成交１３２１﹒１２億元減少９﹒８％。其中港股通成交３１０﹒９億元，佔總成交

２３﹒５％。



＊美團擬開放線下電子支付通道＊



美團宣布，將為平台的線下消費全場景開放數字人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出

行或觀看電影時，可通過數字人民幣支付並領取專屬的消費補貼。

此次上線的數字人民幣支付場景包括了餐飲、外賣、生鮮零售、共享單車、美團打車、酒店

旅遊、電影演出、休閒娛樂在內的美團平台２００多個線下消費場景。這也是數字人民幣首次實

現本地生活服務平台的全場景覆蓋。

美團跌０﹒３５％報２２５元，北水淨買入１２億元；快手升４﹒０４％報８６﹒３元，北

水淨買入６﹒９億元；騰訊控股升１﹒４６％報４７３﹒６元，北水淨買入６﹒３億元。

建設銀行升０﹒３４％報５﹒９４元，北水淨賣出２億元；吉利汽車跌０﹒６７％報

１７﹒９元，北水淨賣出１﹒９億元；信達生物跌９﹒５４％報３７元，北水淨賣出０﹒９億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １１﹒９８

快手 （０１０２４） ６﹒９２

騰訊控股 （００７００） ６﹒３０

兗礦能源 （０１１７１） １﹒９７

中國移動 （００９４１） １﹒５１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －２﹒０１

吉利汽車 （００１７５） －１﹒９０

信達生物 （０１８０１） －０﹒８５

藥明生物 （０２２６９） －０﹒２２

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒０３

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