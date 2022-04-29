《退休多角度－程浩賢》市場波動實屬必然，為長遠計，淡定有錢剩

《退休多角度》近日市場消息不斷，包括美國即將加息、俄烏戰事持續及至疫情緩和重啟社

交經濟活動等都令市場波動。其實市場必然有高低波動，投資者應該淡定應對，不要被未確定的

謠言紛擾，貿然調整整個投資策略及目標。

投資的風險管理除了取決於你的年齢、資產、投資經驗等這些可預知因素外，亦會牽涉未可

知的市場因素，例如我們現時面對的息口調整、外幣匯率、政局變化或全球性的流行病等。重要

事情講多次－－面對可預知及未可預知的風險，最緊要淡定！累積收益、應對波幅及可持續性才

是長遠退休策略的重點。



應對市場的不確定（可預知及未可預知的因素），投資者可以考慮核心加衛星資產配置。簡

單而言，核心部分根據投資者的風險承受能力及目標收益率去作出配置，利用多元產品分散投資

風險，並且挑選風險相對較低及可能夠貼近市場回報的產品，旨在增取長期及穩定的回報，配合

退休目標。另外，衛星配置可以因應市場波動或期望捕捉相對優於市場回報的潛力而制定短期投

資策略，有機會偏向選擇風險較高或熱門板塊。核心配置與衛星配置理應相輔相成，但投資者必

需認清自己的情況作出分配，緊記長遠退休目標，避免風險過高而出現重大虧損。



＊ＥＳＧ投資產品，著眼長期及可持續投資表現＊



過去我們都有向讀者們分享ＥＳＧ主導的投資產品，現時除了是大勢所趨，在動盪市況下亦

持續受到關注。因為可持續發展方面表現較佳的企業，在市場下行時相對能夠展現較高的抗禦力

。ＥＳＧ投資概念在選擇投資的企業時較全面審視企業的投資方式，不會一面倒關注財務表現，

而會同時關注企業社會責任的履行，有機會獲得可持續的長期投資收益。從投資角度而言，如果

在投資流程中，加入嚴謹的ＥＳＧ篩選，可望提前避開問題企業、防範投資風險，追求較佳的長

期投資表現。通常重視ＥＳＧ的企業，一般信用評等較為良好，且公司財務亦較為穩健，往往較

有機會可以帶來較佳回報率、穩定性亦可能較高。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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