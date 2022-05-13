《窩輪匯智－劉嘉輝》個股引伸波幅定價差距大，精明選擇增勝算

《窩輪匯智》上星期提及避免窩輪成「牆紙」的轉倉技巧，投資者要嚴守止蝕位，以保留實

力及輪證的敏感度，再作入場準備。本星期港股又再大幅波動，恒生指數失守２００００點的支

持，其後沽壓加大，雖然其後有反彈，全周計仍要回落至３月中以來的水平。

反映市場波動性預期的恒指波幅指數本周初一度抽升至３５﹒５５水平，其後隨市況回穩，

波幅向上利好輪證價格，令理論升幅較預期為高。一如上星期所述，若果投資者打算繼續靜待反

彈，轉倉至較貼價產品，引伸波幅所受的影響相對價外短身證為小。

本周筆者留意到，有不少資金流入搏反彈，當中包括恒指、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）、京東（０９６１８）、以及騰訊（００７００）等等。截至５月１２日的過去

五天，恒指認購證錄得接近１億元淨流入，阿里及美團都分別有超過６０００萬以及３２００萬

元。

根據滙豐網站比較上述受歡迎科技股的引伸波幅定價（以市場上交投活躍的產品引伸波幅定

價範圍，參考對沖值３０％至７０％、距離到期日三至九個月的產品作為標準比較），市場上美

團貼價輪證定價約為６３％至８４％不等，阿里則於５８％至７０％的水平，一些二線股如快手

（０１０２４）的定價差距更闊，介乎６５％至９７％之間。由此可見，不同發行人對於個別股

份引伸波幅定價差距大，投資者不妨入場之前比較一下類近條款產品的引伸波幅高低，以及發行

人的開價表現，精明選擇引伸波幅定價較低以及開價較積極的產品，能提供實際槓桿及輪證敏感

度相對較高。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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