《缸邊隨筆－石鏡泉》跌市奇葩

《缸邊隨筆》昨日（１２日）３３板塊升跌情況：
迄１２：３０，上升板塊：０；下跌板塊：３３。
至４：３０收，上升板塊：１；下跌板塊：３２。
前市恒指收：１９８２４﹒５７。
昨市恒指收：１９３８０﹒３４，跌４４４﹒２３。
前市期指收：１９７６９。
昨市期指收：１９２３２，跌５３７。
前市低水：５６；昨市低水：１４８。
前市大市成交：１２６１﹒５１８億元。
昨市大市成交：１１５６﹒２５億元，減１０５﹒２７億元。
前市期指成交：１０１６９０張。
昨市期指成交：９９０９８張，減２５９２張。
昨市人仔跌港股又跌，投資者被跌到麻痺。但在大跌市中仍可有奇葩，今天就講三隻。
（１）好孩子國際（０１０８６）
產銷兒童用品，為孩子服務，昨日創一個月新高，亦升破下降軌。
（２）方達控股 （０１５２１）
專為生物藥品及農用化學品提供研究及開發服務的公司，即是做眾人的測試實驗室，去年生
意增加。
（３）九興控股 （０１８３６）
從事設計、開發及製造鞋履公司，客戶包括全球六家十大休閒鞋履公司，如Ｃｌａｒｋｓ、
Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ等，去年生意增加。《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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