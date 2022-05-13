《缸邊隨筆－石鏡泉》跌市奇葩

《缸邊隨筆》昨日（１２日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：０；下跌板塊：３３。



至４：３０收，上升板塊：１；下跌板塊：３２。



前市恒指收：１９８２４﹒５７。



昨市恒指收：１９３８０﹒３４，跌４４４﹒２３。



前市期指收：１９７６９。



昨市期指收：１９２３２，跌５３７。



前市低水：５６；昨市低水：１４８。



前市大市成交：１２６１﹒５１８億元。



昨市大市成交：１１５６﹒２５億元，減１０５﹒２７億元。



前市期指成交：１０１６９０張。



昨市期指成交：９９０９８張，減２５９２張。



昨市人仔跌港股又跌，投資者被跌到麻痺。但在大跌市中仍可有奇葩，今天就講三隻。



（１）好孩子國際（０１０８６）



產銷兒童用品，為孩子服務，昨日創一個月新高，亦升破下降軌。



（２）方達控股 （０１５２１）



專為生物藥品及農用化學品提供研究及開發服務的公司，即是做眾人的測試實驗室，去年生

意增加。



（３）九興控股 （０１８３６）



從事設計、開發及製造鞋履公司，客戶包括全球六家十大休閒鞋履公司，如Ｃｌａｒｋｓ、

Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ等，去年生意增加。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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