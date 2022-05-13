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即市新聞

13/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》跌市奇葩

　　《缸邊隨筆》昨日（１２日）３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：０；下跌板塊：３３。
　
　　至４：３０收，上升板塊：１；下跌板塊：３２。
　
　　前市恒指收：１９８２４﹒５７。
　
　　昨市恒指收：１９３８０﹒３４，跌４４４﹒２３。
　
　　前市期指收：１９７６９。
　
　　昨市期指收：１９２３２，跌５３７。
　
　　前市低水：５６；昨市低水：１４８。
　
　　前市大市成交：１２６１﹒５１８億元。
　
　　昨市大市成交：１１５６﹒２５億元，減１０５﹒２７億元。
　
　　前市期指成交：１０１６９０張。
　
　　昨市期指成交：９９０９８張，減２５９２張。
　
　　昨市人仔跌港股又跌，投資者被跌到麻痺。但在大跌市中仍可有奇葩，今天就講三隻。
　
　　（１）好孩子國際（０１０８６）
　
　　產銷兒童用品，為孩子服務，昨日創一個月新高，亦升破下降軌。
　
　　（２）方達控股　（０１５２１）
　
　　專為生物藥品及農用化學品提供研究及開發服務的公司，即是做眾人的測試實驗室，去年生
意增加。
　
　　（３）九興控股　（０１８３６）
　
　　從事設計、開發及製造鞋履公司，客戶包括全球六家十大休閒鞋履公司，如Ｃｌａｒｋｓ、
Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ等，去年生意增加。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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