《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里

《牛熊志選》上周五（６日）汽車股、科技股領漲恒指，全日升逾５００點並收報

１９９００點附近。港股近期在１９２００至２０３００點區間上落，橫行格局待破。恒指牛熊

證資金流情況，截至周四（１２日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒６２億港元資金

淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒６５億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金

套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價１８９００點至１９１９９點之間

，累計相當約１６３８張期指合約；熊證街貨主要在收回價２００００點至２０２９９點之間累

計了相當約１０４９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２９﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒９個波幅點至３３﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒３個波幅點至３１﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

３２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至４９﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至３５﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至４０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至

２０﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至３０﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２１﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒３個波幅點至４０﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

３０﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄得

約６６９３萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約９８元至１１１元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒３倍至４﹒８倍；

另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約４０７５萬元資金淨流入部署，資金留

意行使價１７８元至２０１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒１倍至４﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內比亞迪（０１２１１）的相關認沽證及熊證合共錄得約１４４０

萬元資金淨流入部署。比迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１４６元至１８７元附近

的中期價外條款，實際槓桿約３﹒２倍至３﹒９倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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