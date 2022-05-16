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16/05/2022 17:00

《盤後部署》恒指料２０天線現阻力，金價短線超賣可吼金礦股

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港股今天高開點，惟早段曾倒跌逾１２０點，後段雖然回升，
但部分重磅科技股表現一般，未能推動恒指進一步上升。恒指全日升５１點或升０﹒２６％，報
１９９５０，主板成交９３０﹒１５億元。國企指數報６８２６，升１９點或升０﹒２８％。恒
生科技指數報４０３９，升０點或升０﹒０１％。
　　內地股市走低。上證綜合指數報３０７３，跌１０點或跌０﹒３４％，成交３４８９﹒５８
億元人民幣。深證成份指數報１１０９３，跌６６點或跌０﹒６０％，成交１８８１﹒１０億元
人民幣。
　
＊碧桂園揚逾一成，為表現最佳藍籌＊
　
　　科技股方面，ＡＴＭＸＪ五隻主要科技藍籌股當中，獲對冲基金橋水首季增持的阿里巴巴
（０９９８８）高開近５％，全日表現靠穩，收市升２﹒９２％，報８４﹒６元，為恒指帶來
３８點升幅。然而，美團（０３６９０）高開近３％，盤中高見１７２﹒６元，之後走勢轉弱，
收市跌２﹒４５％，報１６３﹒５元，為全日表現最差藍籌股，亦抵銷恒指部分升幅；騰訊
（００７００）跌１﹒２４％；京東（０９６１８）及小米（０１８１０）都升不足１％。
　　人行及銀保監聯合發布通知稱，首套住房貸款利率下限，可較ＬＰＲ下調２０個基點，按照
現時的５年期ＬＰＲ利率４﹒６％，全國範圍內首套房貸款利率可不低於４﹒４％。內房股全日
強勢，尤以獲准本周發行人民幣債券的碧桂園（０２００７）表現較好，高開逾７％後持續走強
，收市升１０﹒４１％，報４﹒８８元，為全日表現最佳藍籌；同系的碧服（０６０９８）升
５﹒１６％，報２９﹒５５元。同樣獲准發人幣債的龍湖（００９６０）及美的置業
（０３９９０）分別升４﹒８３％及７﹒８９％，報３８元及１５﹒０４元。
　　中汽協最新公布４月汽車出口較去年同期略有回落，汽車股個別發展。吉利（００１７５）
盤中高見１２﹒９元，但未有承接下倒跌１﹒７２％，報１２﹒５４元；廣汽（０２２３８）跌
２﹒０７％。長汽（０２３３３）及蔚來（０９８６６）就升逾３％，小鵬（０９８６８）更升
４﹒１１％。
　
＊ＡＴＭ是日成交額偏弱＊
　
　　大市方面，全日成交額較上個交易日少２３６億元，資金淨流入額亦大幅減少至３１﹒３９
億元，主要與部分重磅科技股的成交偏弱有關。只計ＡＴＭ三大科技藍籌股，合共成交額只有
１４３﹒４８億元，當中阿里巴巴更只有３１﹒４３億元。在資金流向方面，美團只有１﹒１６
億元資金淨流入，騰訊及阿里巴巴更錄得資金淨流出，而美團今天獲北水被動淨買入的金額顯著
減少。由於科技股缺乏成交，即使今天內房股全日升勢強勁，惟佔恒指比重不高，難以推高恒指

　　在日線圖上，目前恒指走勢仍然向上，即傾向挑戰１０天線２０２００點水平，而１０天線
跌勢日漸放緩，並與２０天線差距大幅收窄，惟恒指由今年２月初開展「一頂低於一頂」走勢，
明天京東將會公布業績，相信會影響恒指走勢，暫時維持恒指受制２０線的觀點。
　
＊招金可博反彈，短線目標７元水平＊
　
　　板塊方面，投資者可留意金礦股，事關市場已消化美國聯儲局在６月及７月加息半厘的預期
，當局短期加息取態未必會更鷹，而金價短線處明顯超賣狀態，金礦股可博反彈。招金
（０１８１８）上周三（１１日）最低跌至６﹒２８元，之後連續３個交易日靠穩，相信短期已
見底。投資者可於現價部署，短線上望１００天線７元水平。（ｅｒ）

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