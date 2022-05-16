《盤後部署》恒指料２０天線現阻力，金價短線超賣可吼金礦股

《經濟通通訊社１６日專訊》港股今天高開點，惟早段曾倒跌逾１２０點，後段雖然回升，

但部分重磅科技股表現一般，未能推動恒指進一步上升。恒指全日升５１點或升０﹒２６％，報

１９９５０，主板成交９３０﹒１５億元。國企指數報６８２６，升１９點或升０﹒２８％。恒

生科技指數報４０３９，升０點或升０﹒０１％。

內地股市走低。上證綜合指數報３０７３，跌１０點或跌０﹒３４％，成交３４８９﹒５８

億元人民幣。深證成份指數報１１０９３，跌６６點或跌０﹒６０％，成交１８８１﹒１０億元

人民幣。



＊碧桂園揚逾一成，為表現最佳藍籌＊



科技股方面，ＡＴＭＸＪ五隻主要科技藍籌股當中，獲對冲基金橋水首季增持的阿里巴巴

（０９９８８）高開近５％，全日表現靠穩，收市升２﹒９２％，報８４﹒６元，為恒指帶來

３８點升幅。然而，美團（０３６９０）高開近３％，盤中高見１７２﹒６元，之後走勢轉弱，

收市跌２﹒４５％，報１６３﹒５元，為全日表現最差藍籌股，亦抵銷恒指部分升幅；騰訊

（００７００）跌１﹒２４％；京東（０９６１８）及小米（０１８１０）都升不足１％。

人行及銀保監聯合發布通知稱，首套住房貸款利率下限，可較ＬＰＲ下調２０個基點，按照

現時的５年期ＬＰＲ利率４﹒６％，全國範圍內首套房貸款利率可不低於４﹒４％。內房股全日

強勢，尤以獲准本周發行人民幣債券的碧桂園（０２００７）表現較好，高開逾７％後持續走強

，收市升１０﹒４１％，報４﹒８８元，為全日表現最佳藍籌；同系的碧服（０６０９８）升

５﹒１６％，報２９﹒５５元。同樣獲准發人幣債的龍湖（００９６０）及美的置業

（０３９９０）分別升４﹒８３％及７﹒８９％，報３８元及１５﹒０４元。

中汽協最新公布４月汽車出口較去年同期略有回落，汽車股個別發展。吉利（００１７５）

盤中高見１２﹒９元，但未有承接下倒跌１﹒７２％，報１２﹒５４元；廣汽（０２２３８）跌

２﹒０７％。長汽（０２３３３）及蔚來（０９８６６）就升逾３％，小鵬（０９８６８）更升

４﹒１１％。



＊ＡＴＭ是日成交額偏弱＊



大市方面，全日成交額較上個交易日少２３６億元，資金淨流入額亦大幅減少至３１﹒３９

億元，主要與部分重磅科技股的成交偏弱有關。只計ＡＴＭ三大科技藍籌股，合共成交額只有

１４３﹒４８億元，當中阿里巴巴更只有３１﹒４３億元。在資金流向方面，美團只有１﹒１６

億元資金淨流入，騰訊及阿里巴巴更錄得資金淨流出，而美團今天獲北水被動淨買入的金額顯著

減少。由於科技股缺乏成交，即使今天內房股全日升勢強勁，惟佔恒指比重不高，難以推高恒指

。

在日線圖上，目前恒指走勢仍然向上，即傾向挑戰１０天線２０２００點水平，而１０天線

跌勢日漸放緩，並與２０天線差距大幅收窄，惟恒指由今年２月初開展「一頂低於一頂」走勢，

明天京東將會公布業績，相信會影響恒指走勢，暫時維持恒指受制２０線的觀點。



＊招金可博反彈，短線目標７元水平＊



板塊方面，投資者可留意金礦股，事關市場已消化美國聯儲局在６月及７月加息半厘的預期

，當局短期加息取態未必會更鷹，而金價短線處明顯超賣狀態，金礦股可博反彈。招金

（０１８１８）上周三（１１日）最低跌至６﹒２８元，之後連續３個交易日靠穩，相信短期已

見底。投資者可於現價部署，短線上望１００天線７元水平。（ｅｒ）

