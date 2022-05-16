【綠色債券】政府：四手或以下申請者將獲全數派發

《經濟通通訊社１６日專訊》政府今公布在政府綠色債券計劃下發行首批綠色零售債券的認

購及配發結果。根據配售銀行及香港結算公司所提供的認購資料，截至本月６日下午２時認購期

結束為止，政府共收到約４８﹒８萬份有效申請，申請的債券本金總額達約３２５﹒６７億元。

政府表示，首批綠色零售債券的最終發行額為２００億元。政府按照今年本月２６日的發行

通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲五手。約１５０８２６份

認購四手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的３３７５２７份申請（即認

購四手以上者），均將先獲發四手債券，並進行抽籤，其中１９４３０２份申請將獲配發多一手

債券。

綠色零售債券將於今年５月１８日發行，於今年５月１９日在香港聯交所上市。配售銀行及

香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項

，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最

大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推

動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作

為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。（ｂｎ）



