【聚焦數據】統計局：４月進口天然氣降幅擴大，電力生產由增轉降

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，４月份，原煤生產增速有所回落，原油、天

然氣生產保持穩定，電力生產由增轉降，水電、風電、太陽能發電保持較快增長。



＊４月生產原煤增速放緩至１０﹒７％＊



原煤生產較快增長，進口由降轉增。煤炭增產增供政策持續推進，原煤生產保持較快增長。

４月份，生產原煤３﹒６億噸，同比增長１０﹒７％，增速比上月放緩４﹒１個百分點，日均產

量１２０９萬噸。進口煤炭２３５５萬噸，同比增長８﹒４％，上月為下降３９﹒６％。

１至４月份，生產原煤１４﹒５億噸，同比增長１０﹒５％。進口煤炭７５４１萬噸，同比

下降１６﹒２％。



＊４月原油進口由降轉增６﹒６％＊



原油生產穩定增長，進口由降轉增。４月份，生產原油１７００萬噸，同比增長４％，增速

比上月加快０﹒１個百分點，日均產量５６﹒７萬噸。進口原油４３０３萬噸，同比增長

６﹒６％，上月為下降１４％。

１至４月份，生產原油６８１９萬噸，同比增長４﹒３％。進口原油１７０８９萬噸，同比

下降４﹒８％。

原油加工量降幅擴大。４月份，加工原油５１８１萬噸，同比下降１０﹒５％，降幅比上月

擴大８﹒５個百分點，日均加工１７２﹒７萬噸。１至４月份，加工原油２２３２５萬噸，同比

下降３﹒８％。



＊４月進口天然氣降幅擴大至２０﹒３％＊



天然氣生產保持平穩，進口降幅擴大。４月份，生產天然氣１７７億立方米，同比增長

４﹒７％，增速比上月放緩１﹒６個百分點，日均產量５﹒９億立方米。進口天然氣８０９萬噸

，同比下降２０﹒３％，降幅比上月擴大１２﹒５個百分點。

１至４月份，生產天然氣７４７億立方米，同比增長６﹒２％。進口天然氣３５８７萬噸，

同比下降８﹒９％。



＊４月電力生產由增轉降４﹒３％＊



電力生產由增轉降。４月份，發電６０８６億千瓦時，同比下降４﹒３％，上月為增長

０﹒２％，日均發電２０２﹒９億千瓦時。１至４月份，發電２﹒６萬億千瓦時，同比增長

１﹒３％。

分品種看，４月份，火電降幅擴大，水電、核電、風電增速不同程度放緩，太陽能發電增速

加快。其中，火電同比下降１１﹒８％，降幅比上月擴大６﹒１個百分點；水電增長１７﹒４％

，增速比上月放緩２﹒４個百分點；核電增長０﹒９％，比上月放緩１﹒３個百分點；風電增長

１４﹒５％，比上月放緩９﹒３個百分點；太陽能發電增長２４﹒９％，比上月加快８﹒１個百

分點。（ｊｔ）

