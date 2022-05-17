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即市新聞

17/05/2022 08:11

《缸邊隨筆－石鏡泉》３１５

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２６；下跌板塊：７。
　
　　前市恒指收：１９８９８﹒７７。
　
　　昨市恒指收：１９９５０﹒２１，升５１﹒４４。
　
　　前市期指收：１９７６８。
　
　　昨市期指收：１９９２４，升１５６。
　
　　前市低水：１３０；昨市低水：２６。
　
　　前市大市成交：１，１６６﹒４８億元。
　
　　昨市大市成交：９３０﹒１５億元，減２３６﹒３３億元。
　
　　前市期指成交：９５，７７７張。
　
　　昨市期指成交：８５，３２６張，減１０，４５１張。
　
　　今年３月１５日港股經歷大跌之際，摩根大通發表的研究報告不留情面地指多隻中概科網股
「不宜投資」（ｕｎｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ），更大幅削減騰訊（００７００）、阿里
（０９９８８），美團（０３６９０）　等中概龍頭股目標價五至六成。該報告加深了市場的憂
慮，疑加劇了港股３月１５日的跌勢，結果當天港股最終暴瀉逾１１００點收市，惹來軒然大波
。事隔兩個月，《彭博》報道指摩根大通經調查後確認有員工出錯，導致該研究報告錯誤地使用
了「不宜投資」的字眼，卻未有及時修正。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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