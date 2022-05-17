《缸邊隨筆－石鏡泉》３１５

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。



至４：３０收，上升板塊：２６；下跌板塊：７。



前市恒指收：１９８９８﹒７７。



昨市恒指收：１９９５０﹒２１，升５１﹒４４。



前市期指收：１９７６８。



昨市期指收：１９９２４，升１５６。



前市低水：１３０；昨市低水：２６。



前市大市成交：１，１６６﹒４８億元。



昨市大市成交：９３０﹒１５億元，減２３６﹒３３億元。



前市期指成交：９５，７７７張。



昨市期指成交：８５，３２６張，減１０，４５１張。



今年３月１５日港股經歷大跌之際，摩根大通發表的研究報告不留情面地指多隻中概科網股

「不宜投資」（ｕｎｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ），更大幅削減騰訊（００７００）、阿里

（０９９８８），美團（０３６９０） 等中概龍頭股目標價五至六成。該報告加深了市場的憂

慮，疑加劇了港股３月１５日的跌勢，結果當天港股最終暴瀉逾１１００點收市，惹來軒然大波

。事隔兩個月，《彭博》報道指摩根大通經調查後確認有員工出錯，導致該研究報告錯誤地使用

了「不宜投資」的字眼，卻未有及時修正。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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