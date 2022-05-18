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18/05/2022 08:52

《駐京專電》劉鶴：支持平台民營經濟發展、數字企業在國內外上市

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》全國政協於１７日召開中國數字經濟發展
專題會議，國務院副總理劉鶴發表講話指出，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政
府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市。他稱，全球數字經濟正呈現智能化、量子
化、跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，以
開放促競爭，以競爭促創新。
　　今次協商會約１００人參會，包括三六零（滬：６０１３６０）實控人周鴻禕和百度
（０９８８８）主席李彥宏，兩人都是政協委員。
　　委員認為，中國數字經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊，要發揮新型舉國體制優勢
、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，掌握發展數字經濟自主權，推動數字經濟和實體
經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代信息技術
為設備賦智、為企業賦值、為產業賦能，釐清數據所有權、使用權、運營權、收益權等權利，在
保障國家網絡和數據安全的基礎上激發企業創新活力，鼓勵數字經濟國際合作，積極參與全球數
字治理進程。

＊把握「數字經濟」發展的春天＊

　　官媒《人民政協報》以牢牢把握「數字經濟」發展的春天為題，報道是次全國政協召開數字
經濟專題會。報道提及，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態。
　　此前，國務院印發《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，中國數字經濟核心產業增加值佔
ＧＤＰ比重，由２０２０年的７﹒８％，到２０２５年的１０％。

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