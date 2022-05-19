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19/05/2022 07:50

《華爾街內望》鮑威爾發表鷹派言論，道指暴瀉逾１１００點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國零售巨頭沃爾瑪、Ｔａｒｇｅｔ財報欠佳，反映高通脹影
響營運成本。聯儲局主席鮑威爾又發表迄今最鷹派言論。華爾街投資者選擇避險，道指周三大跌
１１６４﹒５２點，是２０２０年６月以來最差表現。
　　道指跌幅達３﹒５７％，收３１４９０﹒０７點。納指大跌５６６﹒３７點，或４﹒７３％
，收１１４１８﹒１５點。標普５００亦大跌１６５﹒１７點，或４﹒０４％，收
３９２３﹒６８點，同樣是２０２０年６月以來最差表現。
　　美國第二大百貨零售商Ｔａｒｇｅｔ上季銷售額為２５１﹒７億美元，按年略增４％，但因
成本高企淨利潤僅為１０﹒０９億美元，按年大跌５１﹒９％。全球零售業一哥沃爾瑪財報亦顯
示業績不如預期。Ｔａｒｇｅｔ股價周三暴跌２４﹒９３％，至每股１６１﹒６１美元，破
１９８７年黑色星期一股市崩盤以來最大單日跌幅。
　　沃爾瑪周二亦破３５年最大單日跌幅。科技股方面，蘋果跌逾５％，Ｍｅｔａ跌５﹒１２％
，亞馬遜大跌７﹒１６％，特斯拉亦跌７％。
　　面對高通脹，聯儲局主席鮑威爾周二發表迄今最為鷹派言論，表示會持續加息至有明顯和令
人信服的證據，顯示通脹已經回落。（ｊｆ）

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