《行內行外－梁崇讓》香港政府新班子能和市民共開新篇嗎？

《行內行外》香港第六屆行政長官選舉已於５月８日舉行，當日共有１４２８名選舉委員會

委員出席投票，投票率超過９５％、其中１４１６人投支持票予李家超先生，他順利當選是意料

中事，唯最令人鼓舞是他強勢當選。回顧過去每次香港特首換屆初期，特首與立法會之關係會有

一段蜜月期，期間特首在社會的民望也會高企，這段時間正是政府新班子的磨合期，可是每次當

蜜月期一過，特首和新班子的民望便會下跌，甚至有評論家以「插水」來形容，不知今回新一屆

的政府可否力挽狂瀾？打破過往民望下跌的定律！

未來新特首在競選前宣布了執政四大目標綱領，並多次強調要注重結果，無可置疑對普羅市

民來說，不管政府施政的方法或手段甚樣？市民安居樂業生活安定才是他們所期望的好結果，這

正好比喻「無論黑貓白貓，捉到老鼠便是好貓」的道理。好的結果並不是靠吹噓「餅做大了，大

家都有得吃」這些論調。因為這些得益只有少撮人肚滿腸肥，他們的腳趾肥到連襪也穿不上，但

是大部人連生存條件也沒有！這種施政真有愚弄市民之嫌？



＊動態清零與通關迷思＊



香港回歸２５年了，新特首要解決的問題確實不少，其中很多是多年來深層次的結構性問題

。在宣布新特首當選後，有媒體訪問了多位市民，大部分都表示希望未來特首能盡快解決與內地

通關問題，而另一個自然便是多年仍未解決「上樓難」和「買屋難」的問題了；通關有兩個層面

，對內地城市和對外地國家，與外地國家通關似乎較容易，以香港目前的確診人數，只要夠膽開

放關口通關，相信外訪進出人士和本地香港人都會蜂擁進出香港，當然這會引發疫情再度爆發的

風險，那時「動態清零」政策必難於再次推行。那是否對外通關，還是由特區政府考慮了。

至於與內地通關相信也不容易，內地對「動態清零」的政策把關十分嚴謹，現時雖說各省關

口的進出政策有別，但「動態清零」仍是國家的大方向，每省都要按政策執行，上海市對「動態

清零」稍為猶疑便造成確診人士急速上升和需付出昂貴的代價；而北京當然也不敢怠慢，因此急

速控制疫情不讓其擴散。香港現時每天確診人數仍有約３００人，採取的防疫抗疫措施又與內地

不完全相同，健康碼和疫苗通行證也不能互通，至今仍未能做到「動態清零」。去年香港曾有一

段較長「清零」的日子，但也無法與內地達成共識而通關，試問以目前情況下，通關問題又如何

能解決呢？當然通關之權並非單在港方手，最後仍是由內地有關當局決定，要兩地達成共識通關

，料初期也許是有條件和局部通關以限制人數，與市民心目中的「全面通關」不同，這可能又會

令市民失望，到時政府的民望又會有影響嗎？



＊擇善固執解房屋問題＊



至於要解決香港的房屋問題相信更不容易，也不可能一步到位，有調查指出普通市民不吃不

喝２０年以上才可以買樓，入住公屋排隊輪候時間則超過６年，內地政府多次提及「住房不炒」

，香港特區政府可以這樣說嗎？如沒有政策配合就算說了也沒有用，那日後特區政府樓房政策的

大方向會如何取捨呢？樓價高企也是令政府尷尬非常，如利用政策打壓樓價令其下跌，這會造成

很多已置業的市民變成負資產，對社會穩定和經濟也會帶來負面影響，到時又會引起部分人士不

滿，這真是順得哥情失嫂意！期望新一屆政府能解決到這樣的矛盾了！現時樓價高企，大部分人

士都認為因樓房供應不足而造成的，其中又涉及土地供應等等結構性問題，相信特區政府早已作

出研究，只是在資本主義社會的體制下，如何平衡去解決吧？

除了上車難外，劏房和納米樓已成為香港市民生活面對的問題，雖然政府曾修例管制劏房和

納米樓建築的最低實用面積，但事實效用不太，始終建築面積和實用面積仍是有很大差別，其最

低實用面積未必能改善居住環境，因豪宅也可變成高級劏房。此外應對樓價高昂的問題，甚至有

人提出把樓房市場劃分為兩個市場，一個供炒的房市場，一個供住的房市場，並訂下制度令政府

提供的或有優惠的住房都不能炒，這正配合內地政府住房不炒的旨意。

不過話說回來，在市場學來說，只要物品供應量充足，所有問題便很容易解決，記得香港首

任特首所提出的「八萬五」建屋政策，其大方向是正確的，只是政府官員們能否有能力和有決心

去做到而已？新一屆特首說明自己作風務實，那真要看能否讓大部分市民得到滿意的結果了，不

過住房問題永遠都是燙手山芋，涉及民生、經濟和社會穩定，實不容易解決啊！過去，有很多學

者建議很多不同的房屋政策給政府，有關當局應該擇善固執而為之，好好解決這個「由來已久的

大難題！」



＊疫情暴露個別部門不專業＊



後記：政府部門中的協調屢屢給人詬柄，早期與內地商討通關後的公布內容也要作出調整，

最令人奇怪的是連執行架構圖也要修改。此外，初期接種疫苗、核酸檢測和隔離的安排等等出現

混亂，近期泳池及泳灘相關配套仍未完善配合，政府便急急宣布重開。疫苗通行證計劃也頻頻鬧

出笑柄，「安心出行」應用程式出現故障和人臉識別裝置還未刪除，以及疫苗通行證被無故刪除

等等。以上接二連三出現的問題，令人質疑每項決策推行都是急就章，沒有做好準備和溝通、也

沒有詳細研究其實際的可行性和進行實質性的試用和監控，否則也不會出現「洪門夜宴」事件，

以及還有很多人出入商場和超級市場都沒掃「安心出行」。

香港是資本主義社會，自由雖然重要，但規則和守法是一定要遵守的，執法部門真要加把勁

了。資本主義社會商業上競爭激烈，員工如有不稱職，隨時被辭退下馬，雖說企業營運是汰弱留

強，但往往都是大財團獨具優勢，政府本應是擔任平衡社會資源和協助弱勢群體發展和生存的角

色，可惜特區政府一直被評為偏幫大財團，取消強積金對沖制度一拖再拖，近期的保就業計劃變

相資助了大財團和連鎖店而備受批評，公務員的職位（除了外判工）一向被形容為鐵飯碗，只要

不犯下大錯便不容易被辭退，也因此社會流傳「做３６，不做３６；不做不錯，多做多錯」的公

務員工作指引，其後雖然設有高官問責制，但又被謔稱為「問而不責」，更何況在黑暴事件加上

疫情，政府部門出現的核心和結構性問題也不少，暴露了個別政府部門不專業的心態，新特首如

何重組政府部門，改革公務員架構，重振公務員士氣，以及團結社會組織和人士共開新篇？讓香

港經濟持續發展重現昔日光芒，冀望他能化腐朽為神奇，明天會更好！《香港證券及期貨從業員

工會副會長 梁崇讓》



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