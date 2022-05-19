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即市新聞

19/05/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》跌幅不算大，淡友料可控制大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、非
必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華
潤燃氣（０１１９３）、信和置業（０００８３）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選香港電訊（０６８２３）、中國聯通（００７６２）與騰訊（００７００）。
　　恒指期貨裂口低開４９１點，大家可能會感到恐慌，但其實這個跌幅已經遠較合理幅度為小
。恒指牛證重貨區現為１９８００－１９８９９，涉及２０隻牛證。若恒生指數被質低至
１９８００，將產生１３０４張恒指期貨淡倉的殺傷力。小時圖上，價位急速跌回了保歷加通道
中軸之下，ＳＡＲ出現極點低位，ＭＡＣＤ發出「牛熊」沽空訊號；若於１０：００ａｍ前情況
不見改善，圖表形勢將確認顯著向淡。此外，１９９７４關口已被跌越，上升軌支持亦告失守，
恐怕港股淡友今天（１９日）會控制大局。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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