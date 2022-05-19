《窩輪豪情－梁業豪》跌幅不算大，淡友料可控制大局

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、非

必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華

潤燃氣（０１１９３）、信和置業（０００８３）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選香港電訊（０６８２３）、中國聯通（００７６２）與騰訊（００７００）。

恒指期貨裂口低開４９１點，大家可能會感到恐慌，但其實這個跌幅已經遠較合理幅度為小

。恒指牛證重貨區現為１９８００－１９８９９，涉及２０隻牛證。若恒生指數被質低至

１９８００，將產生１３０４張恒指期貨淡倉的殺傷力。小時圖上，價位急速跌回了保歷加通道

中軸之下，ＳＡＲ出現極點低位，ＭＡＣＤ發出「牛熊」沽空訊號；若於１０：００ａｍ前情況

不見改善，圖表形勢將確認顯著向淡。此外，１９９７４關口已被跌越，上升軌支持亦告失守，

恐怕港股淡友今天（１９日）會控制大局。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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