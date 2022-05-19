《異動股》政府綠債二五零五盤中低見９９﹒５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》政府綠債二五零五（０４２５２）今天上市，現價報９９﹒６

元，該股成交約５２５萬股，涉資５﹒２４億元，盤中高見９９﹒９５元，最低見９９﹒５５元

。

政府綠債二五零五今天掛牌，輝立暗盤收報９９﹒６５元，較招股價１００元低０﹒３５％

，以每手１００股計，不計手續費，每手帳面蝕３５元。耀才暗盤現報９９﹒９５元，低招股價

０﹒０５％，每手帳面蝕５元。

根據配售銀行及香港結算公司所提供的認購資料，截至本月６日下午２時認購期結束為止，

政府共收到約４８﹒８萬份有效申請，申請的債券本金總額達約３２５﹒６７億元。

政府表示，首批綠色零售債券的最終發行額為２００億元。政府按照今年本月２６日的發行

通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲五手。約１５０８２６份

認購四手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的３３７５２７份申請（即認

購四手以上者），均將先獲發四手債券，並進行抽籤，其中１９４３０２份申請將獲配發多一手

債券。

現時，恒生指數報２００４７，跌５９６點或跌２﹒８９％，主板成交２５４﹒５７億元。

國企指數報６８６８，跌２２１點或跌３﹒１２％。恒生科技指數報４０７２，跌１８７點或跌

４﹒４１％。

即月期指新報１９９５４，跌５３２點，低水９４點。即月國指期貨報６８４４，跌２０４

點，低水２４點。即月科指期貨新報４０７１，跌１６３點，低水２點。

上證綜合指數報３０６３，跌２２點或跌０﹒７４％，成交７４２﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１１１１４，跌９３點或跌０﹒８３％，成交３８４﹒０５億元人民幣。

（ｅｒ）

