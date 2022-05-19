《真知灼見－溫灼培》踏入６月份料美元更強

《真知灼見》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數字顯示，４月份全球支付貨幣排名榜

中，美元以４１﹒８１％佔比排行第一，較３月的４１﹒０７％佔比明顯上升。至於歐元４月份

佔比則回落至３４﹒７４％，前值為３５﹒３６％。以現時美元與歐元在ＳＷＩＦＴ佔比中，有

著７％差距之闊，可謂在過去兩年來也未見。



不過，４月份的ＳＷＩＦＴ數字尚未反映出現時的真實狀況。記得俄羅斯於今年３月３１日

宣布，所有購買俄國天然氣的「不友好」國家，即主要是歐盟國家，必須要從４月１日起以俄羅

斯盧布支付，不能再以美元或歐元支付。由於過去歐盟買俄羅斯天然氣主要以歐元支付，現在要

轉以盧布支付，可想像這會嚴重影響歐元日後在ＳＷＩＦＴ的地位。雖然俄羅斯宣布上述安排在

４月１日起生效，但卻給予了歐盟國家１個月的緩衝期，這解釋了在４月份的ＳＷＩＦＴ數字中

，未見歐元佔比出現急挫情況。料到５月份甚至６月份數字將才會全面反映。一旦當歐元在

ＳＷＩＦＴ佔比中出現急跌，屆時料將為歐元帶來另一波下跌。



＊美國需要強美元＊



面對８﹒３％通脹率，聯儲局不能不加息。而本周初在一公開場合，聯儲局主席鮑威爾更揚

言會一直加息至通脹受控。但如此一來美債息升將在所難免。加上踏入６月份聯儲局將抽走

４７５億美元量寬資金，提防屆時美１０年債息有再上衝３厘之上可能。為免債息過度上升損經

濟，相信現階段美國極需要一個強美元匯價，以吸引資金回流美國購買美債，以把債息壓低。未

知，拜登會否趁本周日（２２日）到訪日本之際，要求日本多購美債？如拜登作出要求，日圓或

有機再試１３０兌１美元水平。相反，料美匯指數有機會逐步向１０８指數點進發。《恒生銀行

首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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