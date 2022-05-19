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即市新聞

19/05/2022 15:10

《真知灼見－溫灼培》踏入６月份料美元更強

　　《真知灼見》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數字顯示，４月份全球支付貨幣排名榜
中，美元以４１﹒８１％佔比排行第一，較３月的４１﹒０７％佔比明顯上升。至於歐元４月份
佔比則回落至３４﹒７４％，前值為３５﹒３６％。以現時美元與歐元在ＳＷＩＦＴ佔比中，有
著７％差距之闊，可謂在過去兩年來也未見。
　
　　不過，４月份的ＳＷＩＦＴ數字尚未反映出現時的真實狀況。記得俄羅斯於今年３月３１日
宣布，所有購買俄國天然氣的「不友好」國家，即主要是歐盟國家，必須要從４月１日起以俄羅
斯盧布支付，不能再以美元或歐元支付。由於過去歐盟買俄羅斯天然氣主要以歐元支付，現在要
轉以盧布支付，可想像這會嚴重影響歐元日後在ＳＷＩＦＴ的地位。雖然俄羅斯宣布上述安排在
４月１日起生效，但卻給予了歐盟國家１個月的緩衝期，這解釋了在４月份的ＳＷＩＦＴ數字中
，未見歐元佔比出現急挫情況。料到５月份甚至６月份數字將才會全面反映。一旦當歐元在
ＳＷＩＦＴ佔比中出現急跌，屆時料將為歐元帶來另一波下跌。
　
＊美國需要強美元＊
　
　　面對８﹒３％通脹率，聯儲局不能不加息。而本周初在一公開場合，聯儲局主席鮑威爾更揚
言會一直加息至通脹受控。但如此一來美債息升將在所難免。加上踏入６月份聯儲局將抽走
４７５億美元量寬資金，提防屆時美１０年債息有再上衝３厘之上可能。為免債息過度上升損經
濟，相信現階段美國極需要一個強美元匯價，以吸引資金回流美國購買美債，以把債息壓低。未
知，拜登會否趁本周日（２２日）到訪日本之際，要求日本多購美債？如拜登作出要求，日圓或
有機再試１３０兌１美元水平。相反，料美匯指數有機會逐步向１０８指數點進發。《恒生銀行
首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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