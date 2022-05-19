《法證攻防－林恩》騰訊（００７００）本土遊戲收入下滑

《法證攻防》騰訊（００７００）昨日公布２０２２年第一季度業績，整體收入１３５５億

元，與上年同期相若，環比下跌６％。非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利２５５億

元，同比下跌２３％。騰訊周三股價挑戰５０天線水平。港股通資金流方面，周三北水資金淨流

出近６億元。５月１１至１７日，騰訊共錄得４３９８萬元資金淨流出認購證和牛證，而有

８７０萬元資金淨流入認沽證和熊證。

增值服務收入佔比５４％，錄得人民幣７２７億元。由於未成年人保護措施對活躍用戶及付

費用戶數量造成了直接及間接的影響，本土市場遊戲收入下降１％至人民幣３３０億元。用戶消

費在新冠疫情後有所回落，國際市場遊戲收入錄得單位數增長。

網絡廣告業務２０２２年第一季的收入同比下降１８％至人民幣１８０億元。廣告市場持續

低迷，教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，網絡廣告行業自身的監管變化影響

業務收入。

２０２２年年頭中國部分城市再次出現疫情，對交通出行、餐飲服務及服裝等類別的支付交

易金額增長產生了負面影響，商業支付交易活動疲弱。佔總收入３１％的金融科技及企業服務收

入增速放緩，同比增長１０％至人民幣４２８億元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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