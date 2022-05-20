《陸言堂－陳永陸》能否突破２１０００點，中美關係似成關鍵

《陸言堂》港股本周顯著反彈，當然，看似有機會重上２１０００點關口，但以過去一、兩

個月的情況分析，每次氣氛好轉，港股都會無以為繼，故此後市是否可以樂觀，相信不少投資者

仍然會採取觀望態度。



令投資者有所觀望的原因，是美股走勢仍然疲弱，當然美股對港股的影響，絕對不及Ａ股，

所以近日美股持續下跌，不一定會限制港股的升勢，可是由於來自中國的因素，仍然影響美股，

其中包括中國的疫情是否可以持續緩和，並令中國的出口回復正常，同時紓緩全球的供應鏈問題

，並令全球的通脹回落，這都是市場關注的問題，亦正影響美股的表現，所以美股之走勢，其實

仍然受中國因素影響，同時內地的復工情況，亦會影響Ａ股及港股的走勢。



還有一個因素是中美的關係是否會好轉，６月份是一個關鍵的時刻，因為如果美國不取消部

分中國的關稅，那麼這些關稅就會自動續期，這似乎是美國現是不希望見到的情況，但與此同時

，美國總統拜登又在此時到訪日本、韓國，這令中美之間的不確定性增加，亦可能會影響中港股

市，以及美股的走勢。



故此，中美之間的關係仍然處於好像有緩和的跡象，但仍然存在變數的撲朔迷離階段，所以

投資者對中美的關係會否好轉，仍然處於抱觀望態度，當然正如上周所言，中美兩大國家都意識

到問題的嚴重性，所以相信兩國破冰的機會仍大，同時亦是市場仍然願意憧憬的原因，這亦解釋

了為何恒指跌穿２００００點總有支持。



而本周較利好的因素是，人行終於下調息率，同時中央亦似乎會持續推出大規模刺激經濟政

策，故此相信恒指跌穿２００００點的機會不會太大，但是否可以突破２１０００點並企穩，則

需要多一些持續的利好因素才可，而中美的關係似乎成為關鍵。《獨立股評人 陳永陸》



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