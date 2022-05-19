【企業盈喜】優品３６０（０２３６０）料扣除補貼全年多賺逾１倍

《經濟通通訊社１９日專訊》優品３６０（０２３６０）公布，若撇除政府補貼約３１８０

萬元，預期截至３月３１日止年度溢利較去年度升不少於１﹒１倍。

該集團指，溢利增加主因期內適時調整銷售策略及優化產品結構，以及透過適度的擴張政策

及適宜的租店策略，提升營運效益。

該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

