  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》相信港股下跌動力已經減弱

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。恒指陰陽燭周線圖上，乘著上周錄得長身軀的陽燭，本周指數進一步回升，卻
未能破壞「一浪低於一浪」的向淡局勢。若今天（２０日）市況無大變動，圖上將會呈現「十字
體」，代表好淡雙方曾經激烈爭持，卻勝負難分。２０７１２前有明顯的沽壓，１９１７９前則
有好友努力守關。港股現似處於進退兩難的局勢中，好淡雙方均對後市的走向信心不足。
　　ＷＢＩ分析系統指示中長線投資者入市增持現貨，證明港股下跌動力已經減弱。本欄會將昨
天（１９日）的跌市視為陪同美股往下尋底。大家應否留意到，昨天內地股市是報升收場的，希
望可於本周最後一個交易日繼續阻止港股的跌幅擴大，甚至揚升。最後，今天大市的表現非常重
要；因若市況顯著再淡，下周ＷＢＩ－ＭＴ可能會轉升為跌，不利中期後市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/05/2022
【虛幣世界】比特幣走勢回升，目前企穩於30000美元之上
財經熱話19/05/2022
【跌市買D乜】內銀息高　經營穩健　四大行逆市靠穩
中國故事19/05/2022
《神州經脈》房企發債示範名單擴容　盼政策「能出盡出」滬指高收
市場動向19/05/2022
艾德里安·格尼恢宏鉅作《餡餅鬥室12》 勢將刷新藝術家世界拍賣紀錄
財經熱話19/05/2022
【即市專訪】李偉傑：港股退守19800點　憧憬整改結束科技股迎反彈！
FOCUS19/05/2022
【FOCUS】盈利「滑鐵盧」　半價算「正常」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金