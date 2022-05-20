《運籌帷幄－梁業豪》相信港股下跌動力已經減弱

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。恒指陰陽燭周線圖上，乘著上周錄得長身軀的陽燭，本周指數進一步回升，卻

未能破壞「一浪低於一浪」的向淡局勢。若今天（２０日）市況無大變動，圖上將會呈現「十字

體」，代表好淡雙方曾經激烈爭持，卻勝負難分。２０７１２前有明顯的沽壓，１９１７９前則

有好友努力守關。港股現似處於進退兩難的局勢中，好淡雙方均對後市的走向信心不足。

ＷＢＩ分析系統指示中長線投資者入市增持現貨，證明港股下跌動力已經減弱。本欄會將昨

天（１９日）的跌市視為陪同美股往下尋底。大家應否留意到，昨天內地股市是報升收場的，希

望可於本周最後一個交易日繼續阻止港股的跌幅擴大，甚至揚升。最後，今天大市的表現非常重

要；因若市況顯著再淡，下周ＷＢＩ－ＭＴ可能會轉升為跌，不利中期後市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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