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即市新聞

20/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股似打不死

　　《缸邊隨筆》昨日（１９日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：６；下跌板塊：２７。

　　至４：３０收，上升板塊：５；下跌板塊：２８。


　　前市恒指收：２０６４４﹒２８。

　　昨市恒指收：２０１２０﹒６８，跌５２３﹒６。

　　前市期指收：２０４８６。

　　昨市期指收：２００２０，跌４６６。

　　前市低水：１５８；昨市低水：１０１。

　　前市大市成交：１，１２６﹒７５５億元。

　　昨市大市成交：１，２１１﹒１５億元，增８４﹒４億元。

　　前市期指成交：８７，８６４張。

　　昨市期指成交：１０３，５７６張，增１５，７１２張。

　　美股前晚重挫，恐慌指數（ＶＩＸ）升逾３０％，納指挫逾千點，逾４﹒７％，回至
２０２０年１１月價。有美股資深股評家謂納指可自高位挫７５％，此即筆者所講的折半、再折
半。

　　但回至港股，昨日（１９日）只跌五百多點，原因怕是港科技股已先行先試了折半、再折半
，更或再折半的挫骨揚灰式的折磨。有謂苦盡甘來，港股遂可仍坐釣魚船。

　　使美股勁挫的，不是加息，而是個別重磅美零售股的業績使市場失望。零售股業績欠佳，是
必然的，經營成本升，未能將上升的成本，轉嫁予美消費者時，公司的盈利必然受損。一家零售
巨頭如此，其他零售巨頭也不好過。一葉知「冬」（不止秋），投資者不敢再信明天會美好，遂
使部分零售股狂挫２５％，在滾雪球或戲院失火效應下，美股便暴跌。

　　這千點之跌，是否已然跌夠？不一定，因為美國投資者要從這下跌的一葉中，重新估算有關
股份的未來盈利和新的股價水平。美股在未來一周都應有這下尋「新合理價位」的壓力。

＊Ａ股又如何？＊

　　殘已久，上證月線圖可見，殘夠未？昨日上證小時圖似見打不死，如今日上破頂阻力，咁就
一天光晒！《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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