  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 18:18

《台股攻略－黃振宇》台積電撐市，台股止跌反彈

　　《台股攻略》雖然美股下挫，但台股今日（２０日）展開反彈，台積電撐市，金融及航運股
亦回勇，加權指數收１６１４５點，升１２４點，惟成交金額縮減至新台幣１９７８﹒９９億元
，三大法人合共淨買入超過新台幣９１　億元。
　　電子權值股漲跌互見，台積電收新台幣５３０元，升１﹒５％；台達電、日月光投控及大立
光均升１％至２％，聯電、鴻海、國巨、瑞昱及廣達等則震盪下挫，均跌０﹒２％至１％。金融
股方面，上海商銀升３﹒７％，永豐金升２％，遠東銀、第一金、台新金、兆豐金、華南金、合
庫金及群益期址升超過１％，金控雙雄的國泰金及富邦金分別升０﹒４％及０﹒３％。隨著中國
復工，海運市場亦逐步回暖，貨運三雄的陽明及萬海股價反彈，升超過２％，長榮則跌０﹒７％
。散裝航運的裕民、慧洋－ＫＹ、台驊投控及台航均升１﹒３％至２﹒６％。航空雙雄的華航升
１％，長榮航則跌０﹒２％。鋼鐵股的中鋼構升５﹒１％，中鴻升３﹒８％，大成鋼、海光、東
和鋼鐵及燁興均升超過２％，中鋼亦升１﹒２％。此外，電動車大廠特斯拉（ＴＥＳＬＡ）上海
廠亦將全面復工，中國汽車市場復甦可期，車用電子概念股獲資金追捧，車王電及橙的漲停，堤
維西、怡利電、和大、同致、興勤及廣華－ＫＹ均升３﹒５％至９﹒４％。近期筆電市況低迷，
光寶科總經理邱森彬表示，整體筆電出貨量第二季已開始下滑，但同時強調公司在追求獲利增長
外，亦會持續發揮ＥＳＧ的優勢，推動供應鏈的永續教育及綠色轉型。家電及重電製造商的東元
近年搶攻電動車市場，總經理范炘今日表示，集團開始涉足印度及歐洲等海外市場，其主要客戶
產品將於今年第四季至明年進入量產，並冀望在台灣爭取國產電動巴士動力系統超過八成的市佔
率。
　　台股跌勢緩和，料短期在萬六點關口爭持築底，但外圍消息未見明朗，現階段宜選股不選市
，投資者可留意跌深反彈的電子股權值股，同時關注通脹消息，慎防後市再現逆轉。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事20/05/2022
《神州經脈》五年期LPR超預期降　人幣日飆千點　滬指周漲2%
人氣文章財經熱話20/05/2022
選定新行長消陰霾　大行紛唱好招行飆7%　LPR降無阻內銀穩升
人氣文章財經熱話20/05/2022
LPR超預期下調　惟樓市低迷債務難解　內房先升後跌
人氣文章財經熱話20/05/2022
【下調LPR】鄧聲興：恒指初步睇兩萬一 季檢不宜炒 下半年部署兩板塊！
人氣文章FOCUS20/05/2022
【FOCUS】降LPR釋強信號　激活內房待觀察
人氣文章財經熱話20/05/2022
【招行翻生】招行仍屬內銀首選？上試60元靠此因素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金