《台股攻略－黃振宇》台積電撐市，台股止跌反彈

《台股攻略》雖然美股下挫，但台股今日（２０日）展開反彈，台積電撐市，金融及航運股

亦回勇，加權指數收１６１４５點，升１２４點，惟成交金額縮減至新台幣１９７８﹒９９億元

，三大法人合共淨買入超過新台幣９１ 億元。

電子權值股漲跌互見，台積電收新台幣５３０元，升１﹒５％；台達電、日月光投控及大立

光均升１％至２％，聯電、鴻海、國巨、瑞昱及廣達等則震盪下挫，均跌０﹒２％至１％。金融

股方面，上海商銀升３﹒７％，永豐金升２％，遠東銀、第一金、台新金、兆豐金、華南金、合

庫金及群益期址升超過１％，金控雙雄的國泰金及富邦金分別升０﹒４％及０﹒３％。隨著中國

復工，海運市場亦逐步回暖，貨運三雄的陽明及萬海股價反彈，升超過２％，長榮則跌０﹒７％

。散裝航運的裕民、慧洋－ＫＹ、台驊投控及台航均升１﹒３％至２﹒６％。航空雙雄的華航升

１％，長榮航則跌０﹒２％。鋼鐵股的中鋼構升５﹒１％，中鴻升３﹒８％，大成鋼、海光、東

和鋼鐵及燁興均升超過２％，中鋼亦升１﹒２％。此外，電動車大廠特斯拉（ＴＥＳＬＡ）上海

廠亦將全面復工，中國汽車市場復甦可期，車用電子概念股獲資金追捧，車王電及橙的漲停，堤

維西、怡利電、和大、同致、興勤及廣華－ＫＹ均升３﹒５％至９﹒４％。近期筆電市況低迷，

光寶科總經理邱森彬表示，整體筆電出貨量第二季已開始下滑，但同時強調公司在追求獲利增長

外，亦會持續發揮ＥＳＧ的優勢，推動供應鏈的永續教育及綠色轉型。家電及重電製造商的東元

近年搶攻電動車市場，總經理范炘今日表示，集團開始涉足印度及歐洲等海外市場，其主要客戶

產品將於今年第四季至明年進入量產，並冀望在台灣爭取國產電動巴士動力系統超過八成的市佔

率。

台股跌勢緩和，料短期在萬六點關口爭持築底，但外圍消息未見明朗，現階段宜選股不選市

，投資者可留意跌深反彈的電子股權值股，同時關注通脹消息，慎防後市再現逆轉。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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