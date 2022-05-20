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20/05/2022 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買中海油沽快手

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指高開３５０點，報２０４７０點。最高升６７３點報
２０７９４點，最低升２８８點報２０４０８點。恒指收報２０７１７點，升５９６點或
２﹒９６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，減少７３﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、金科服務（０９６６６）；
淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）

　　主板成交１２２６﹒６８億元增加１﹒３％。其中港股通成交２８６﹒９億元，佔總成交
２３﹒４％。

＊快手料於今次季檢入圍恒指成分股＊

　　香港恒生指數公司將於今天公布季度檢討結果。《彭博》認為，恒生指數或會納入更多科技
股和醫療健保股，以更好地反映新經濟的情況。科技、醫療健保和消　費類股可能仍是恒指未來
納入的主要對象，預計這三個行業可能有３至６支股票淨加入恒指。
　　　彭博行業分析報告提到，科技股快手　（０１０２４）和百度　（０９８８８），醫療健
保公司京東健康　（０６６１８）和藥明康德　（０２３５９）　（滬：６０３２５９），以及
家電製造商海爾智家　（０６６９０）　（滬：６００６９０）可能被納入。
　　中國海洋石油升２﹒９６％報１１﹒１４元，北水淨買入３﹒４億元；藥明生物升
７﹒８５％報５６﹒３元，北水淨買入１﹒９億元；金科服務跌１５﹒９７％報２０元，北水淨
買入１﹒１億元。
　　快手升５﹒０１％報７１﹒２５元，北水淨賣出４﹒１億元；中國移動升０﹒７７％報
５２﹒４５元，北水淨賣出３﹒７億元；安踏體育升０﹒７２％報８４元，北水淨賣出２﹒９億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒４１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒９２
　　金科服務　　　（０９６６６）　　　　　　１﹒０６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　１﹒０３
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒１４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－３﹒７２
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－２﹒８９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９６
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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