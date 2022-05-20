【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買中海油沽快手

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指高開３５０點，報２０４７０點。最高升６７３點報
２０７９４點，最低升２８８點報２０４０８點。恒指收報２０７１７點，升５９６點或
２﹒９６％。
按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，減少７３﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、金科服務（０９６６６）；
淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）
。
主板成交１２２６﹒６８億元增加１﹒３％。其中港股通成交２８６﹒９億元，佔總成交
２３﹒４％。
＊快手料於今次季檢入圍恒指成分股＊
香港恒生指數公司將於今天公布季度檢討結果。《彭博》認為，恒生指數或會納入更多科技
股和醫療健保股，以更好地反映新經濟的情況。科技、醫療健保和消 費類股可能仍是恒指未來
納入的主要對象，預計這三個行業可能有３至６支股票淨加入恒指。
彭博行業分析報告提到，科技股快手 （０１０２４）和百度 （０９８８８），醫療健
保公司京東健康 （０６６１８）和藥明康德 （０２３５９） （滬：６０３２５９），以及
家電製造商海爾智家 （０６６９０） （滬：６００６９０）可能被納入。
中國海洋石油升２﹒９６％報１１﹒１４元，北水淨買入３﹒４億元；藥明生物升
７﹒８５％報５６﹒３元，北水淨買入１﹒９億元；金科服務跌１５﹒９７％報２０元，北水淨
買入１﹒１億元。
快手升５﹒０１％報７１﹒２５元，北水淨賣出４﹒１億元；中國移動升０﹒７７％報
５２﹒４５元，北水淨賣出３﹒７億元；安踏體育升０﹒７２％報８４元，北水淨賣出２﹒９億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒４１
藥明生物 （０２２６９） １﹒９２
金科服務 （０９６６６） １﹒０６
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒０３
兗礦能源 （０１１７１） ０﹒４６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
快手 （０１０２４） －４﹒１４
中國移動 （００９４１） －３﹒７２
安踏體育 （０２０２０） －２﹒８９
美團 （０３６９０） －１﹒９６
小米集團 （０１８１０） －１﹒６３
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