【恒指季檢】中芯及東方海外等四隻股份染藍，瑞聲被剔出成分股

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指公司公布季檢結果，東方海外國際（００３１６）、中芯

國際（００９８１）、中升控股（００８８１）及中國宏橋（０１３７８）獲納入恒指成分股，

剔除瑞聲科技（０２０１８），成分股數目將由６６隻增加至６９隻，將於６月１３日（星期一

）起生效。（ｂｎ）

