《品中資－羅國森》騰訊（００７００）控制成本仍未及格

《品中資》今年３月２３日，股王騰訊（００７００）公布了一個遜於預期的２０２１年度

業績。如果以非國際會計準則計算（Ｎｏｎ－ＧＡＰＰ，即撇除一次性和非現金項目的盈虧），

盈利增長只有１％。

結果，業績公布後翌日，騰訊股價顯著回落近６％，收市報３６６元，令股東們感到很無奈

。

本周三（１８日），騰訊公布今年首季業績，同樣令人失望，因為以非國際會計準則計算，

首季盈利倒退兩成三，主要因為首季的廣告收入倒退近一成八，而核心業務中的核心，即手機遊

戲的收入，也罕有地減少３％。

結果，昨日（１９日）騰訊股價回落約７％，收市報３４０﹒２元。從市場反應來看，即是

失望程度跟較上次大一點。而且，上次騰訊股價是從公布前的３８９元，跌至翌日的３６６元；

而今次則由公布前的３６５﹒６元，跌至昨日的３４０﹒２元，幅度相若，但實質股價已回落了

７％左右。

過去兩個月，騰訊股價大約在３２５至３９０元之間上落，未有跌穿今年的低位，即３月

１５日所創的２９７元水平，稍後再跟大家品評騰訊的股價走勢。

現在回說騰訊的業績。當３月底騰訊公布去年業績時，其實已經預告了今年，以至明年的業

績將會放緩，因為自從去年起，內地互聯網企業正面臨基本性和結構性改變，全行業都在適應新

的行業規範，騰訊也無可避免地要透過控制成本、精簡架構和提高績效等保持短期的增長。



＊股王也會有低潮＊



當時我曾經為騰訊說過公道話，因為即使是股王，股價也不可能連年上升，有時候也會遇到

低潮，而業績增長也會去到樽頸位。當時我認為，騰訊在應對市場變化和監管措施方面，仍然令

人滿意。

但作為投資者，我們當然希望這個低潮盡快過去，企業能夠盡快走出陰霾。現在過了一個季

度，騰訊交出來的業績是否及格呢？

明顯地，如果從增長的角度看，騰訊的業績是不及格的，除了本業的增長放緩之外，騰訊投

資的企業，股價也削了一大截，即一次性收益大減，令總盈利大幅倒退，但這個已經預期了。我

反而想集中看看騰訊在控制成本方面的效益。

騰訊管理層在業績報表首段指出，在具有挑戰性的２０２２年第一季期間，公司實施了成本

控制措施，並調整了部分非核心業務，有助公司在未來實現更優化的成本結構。

但原來，今年第一季，一般及行政開支仍達２６７億元（人民幣．下同），按年增加４１％

，按季也增加９％，主要因為股份酬金開支和僱員成本增加。如果撇除股份酬金的影響，按季則

跌７％。

我認為，以員工開支作為衡量標準，騰訊仍未及格呢！因為截至今年３月底，騰訊的員工人

數為１１﹒６萬人，按季增加３４４２人，按年則增加２﹒７萬人。我唯有相信，第二季之後，

騰訊會減少員工增長速度，更重要是減少員工的成本。

正如我在上次的品訊中指出，科技公司的未來亮點是元宇宙，以遊戲為核心業務的騰訊，正

好是元宇宙的受惠股，因為元宇宙主要是現實世界和虛擬世界的結合，電腦遊戲或手機遊戲，就

是元宇宙最佳的應用場景。



＊投資價值仍然出眾＊



因此，我深相，騰訊的核心業務不但未飽和，而且還有很大增長空間，加上其他現有業務的

增長，再配合已經「播種」，等待收成的新業務，未來一段日子，騰訊仍然是一隻增長股。

而另一邊廂，騰訊也開始提高派息，包括正常的股息，以及不定期的「中期息」，故騰訊的

投資價值，仍然是一眾科技股中的表表者。我在上日的「經濟復甦組合」中，也以騰訊為主力，

證明我對騰訊仍然沒有放棄，只是有點恨鐵不成鋼罷了。

至於入市策略方略，未來一段時間，應該以區間炒上落為主。上次我提過，第一注我會吼住

３５０元，然後是３１５元，最後一注是２８５元附近。結果，近期我把握到３５０元的一次機

會，但差一點才見到３１５元。今次又如何？大家拭目以待吧！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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