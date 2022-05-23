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23/05/2022 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

　　《牛熊志選》恒指上周四（１９日）下跌超過５００點，上周五（２０日）獲資金追入，開
市反彈３５０點，重上２０天線２０６００點之上，逐步逼近２０８００點阻力位，如能往上突
破，將打破近期「一浪低於一浪」的格局。恒指牛熊證資金流情況，截至周四過去５個交易日，
恒指牛證合共錄得約５３６７萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約
１﹒５５億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主
要在收回價１９７００點至１９９９９點之間，累計相當約１２８７張期指合約；熊證街貨主要
在收回價２０６００點至２０８９９點之間累計了相當約２０５６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２７﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒７個波幅點至３０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降１﹒０個波幅點至２８﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至
３１﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒７個波幅點至４５﹒４％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至３３﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波
幅下降３﹒２個波幅點至３６﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至
１８﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至２８﹒８％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至１９﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降１﹒６個波幅點至３８﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至
２９﹒１％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３５９２萬元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使
價約４３０元至４５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒３倍至８﹒５倍；另外，阿里
（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約１０５９﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使
價９９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍。
　　至於看淡資金流方面，期內京東（０９６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約
１３４５﹒０萬元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１９５元至
２１４元附近的中期價外條款，實際槓桿約２﹒８倍至３﹒０倍。《法興證券上市產品銷售部主
管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
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