【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒８億人幣，買比亞迪沽騰訊

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開１０８點，報２０６０８點。最高跌７４點報
２０６４２點，最低跌４１３點報２０３０３點。恒指收報２０４７０點，跌２４７點或
１﹒１９％。
按額度計算，北水全日淨流入２７﹒８億元人民幣，增加５８﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行
（００９３９）。
主板成交１０５１﹒３億元減少１４﹒３％。其中港股通成交２１７﹒９億元，佔總成交
２０﹒７％。
＊比亞迪發布ＣＴＢ電池車身一體化技術＊
比亞迪 發布ＣＴＢ電池車身一體化技術，首款搭載了ＣＴＢ技術的ｅ平台３﹒０車型海豹
也在當日開啟預售，預售價格為２１﹒２８萬－２８﹒９８萬元（人民幣．下同）。
比亞迪汽車工程研究院院長廉玉波介紹稱，比亞迪ＣＴＢ電池系統體積利用率可提升至
６６％。比亞迪ＣＴＢ技術和傳統ＣＴＰ技術相比，從電池「三明治」結構變成了整車「三明治
」結構，將車身底板與電池上蓋板合二為一。
比亞迪股份升０﹒６７％報２７０﹒４元，北水淨買入４﹒２億元；中國海洋石油升
１﹒４４％報１１﹒３元，北水淨買入３﹒２億元；藥明生物跌０﹒０９％報５６﹒２５元，北
水淨買入２﹒２億元。
騰訊控股跌１﹒５３％報３４６﹒８元，北水淨賣出４億元；美團跌３﹒０６％報
１６７﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行無升跌報５﹒６１元，北水淨賣出０﹒７億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒１９
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒１６
藥明生物 （０２２６９） ２﹒２２
中國移動 （００９４１） ２﹒１５
李寧 （０２３３１） ２﹒１５
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －４﹒００
美團 （０３６９０） －３﹒３８
建設銀行 （００９３９） －０﹒６５
中芯國際 （００９８１） －０﹒３５
長城汽車 （０２３３３） －０﹒０９
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