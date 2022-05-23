【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒８億人幣，買比亞迪沽騰訊

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開１０８點，報２０６０８點。最高跌７４點報

２０６４２點，最低跌４１３點報２０３０３點。恒指收報２０４７０點，跌２４７點或

１﹒１９％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒８億元人民幣，增加５８﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）

；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行

（００９３９）。

主板成交１０５１﹒３億元減少１４﹒３％。其中港股通成交２１７﹒９億元，佔總成交

２０﹒７％。



＊比亞迪發布ＣＴＢ電池車身一體化技術＊



比亞迪 發布ＣＴＢ電池車身一體化技術，首款搭載了ＣＴＢ技術的ｅ平台３﹒０車型海豹

也在當日開啟預售，預售價格為２１﹒２８萬－２８﹒９８萬元（人民幣．下同）。

比亞迪汽車工程研究院院長廉玉波介紹稱，比亞迪ＣＴＢ電池系統體積利用率可提升至

６６％。比亞迪ＣＴＢ技術和傳統ＣＴＰ技術相比，從電池「三明治」結構變成了整車「三明治

」結構，將車身底板與電池上蓋板合二為一。

比亞迪股份升０﹒６７％報２７０﹒４元，北水淨買入４﹒２億元；中國海洋石油升

１﹒４４％報１１﹒３元，北水淨買入３﹒２億元；藥明生物跌０﹒０９％報５６﹒２５元，北

水淨買入２﹒２億元。

騰訊控股跌１﹒５３％報３４６﹒８元，北水淨賣出４億元；美團跌３﹒０６％報

１６７﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行無升跌報５﹒６１元，北水淨賣出０﹒７億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒１９

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒１６

藥明生物 （０２２６９） ２﹒２２

中國移動 （００９４１） ２﹒１５

李寧 （０２３３１） ２﹒１５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒００

美團 （０３６９０） －３﹒３８

建設銀行 （００９３９） －０﹒６５

中芯國際 （００９８１） －０﹒３５

長城汽車 （０２３３３） －０﹒０９

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