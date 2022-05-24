《缸邊隨筆－石鏡泉》病樹頭前「一」木春

《缸邊隨筆》昨日（２３日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：９；下跌板塊：２４。



至４：３０收，上升板塊：１２；下跌板塊：２１。



前市恒指收：２０７１７﹒２４。



昨市恒指收：２０４７０﹒０６，跌２４７﹒１８。



前市期指收：２０６１２。



昨市期指收：２０４１９，跌１９３。



前市低水：１０５；昨市低水：５１。



前市大市成交：１２２６﹒６８億元。



昨市大市成交：１０５１﹒３億元，減１７５﹒３８億元。



前市期指成交：１１４０１６張。



昨市期指成交：９４６１９張，減１９３９７張。



昨日文題：《枯樹寒枝舞婆娑》，友人話，好深奧，唔明。昨文有謂：今時股市，有用唐劉

禹錫：「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，但筆者仍稍悲觀些，會用「枯樹寒枝舞婆娑」來

作比喻。



「萬木春」是已突破阻力，可以大買特買，但「寒枝舞婆娑」是仍可以有倒春寒，剛萌出來

的嫰芽，可以隨時被凍瓜。



「春風」是國內的減息，撑經濟、派消費券。「寒風」是美國加息、俄烏戰局、疫情，但後

兩者應是寒氣近尾聲了。



昨日拜登更吹了口暖氣，為紓緩美通脹壓力，會減低美對華關稅。



無論是「春來」、「寒去」，主要是中港股市跌已經年，泡沫應已被擠得七七八八，以至擠

出血。當股價是到物有所值時，就會萌芽，英文叫ＧｒｅｅｎＳｈｏｏｔ。



當然剛萌出來的嫰芽，日後還得抵風雨，作為投資者，要不要買這綠芽是個人選擇。但當綠

芽長成枝時，就要付出較大成本。



股票的綠芽，有兩種，一是將升破頂，有關股票可上闢新天地。昨午的《午市閒談》中，就

推介了中石油（００８５７）、中芯國際（００９８１》和神華（０１０８８）。另一種綠芽是

久跌，跌出個好景來，就是今時要推介的煤氣（００００３）和中國生物製藥（０１１７７）。



股價有升有跌，升過頭的會跌，跌過頭的會升。如果時局有變，又或有關股票有新發展，亦

可以開展新篇章，這是股市波動的不二道理。只不過投資者或迷於短市波動，而見不到這個簡單

，但又極為關鍵的病樹前頭「一」木春。是「一」木，是因為到萬木春時，或已是遲了點了。《

資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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