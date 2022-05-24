《異動股》減徵部分乘用車稅６００億人幣，車股高漲，吉利升一成

《經濟通通訊社２４日專訊》吉利（００１７５）現價升９﹒９７％，報１５元，該股成交

約９４４萬股，涉資１﹒４０億元。

為了緩解抗疫封鎖措施對經濟造成的嚴重影響，中國將在更多行業實施退稅措施，增加退稅

超過１４００億元人民幣。中央人民廣播電台報導稱，中國國務院總理李克強日前主持召開國務

院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，其中包括增加對企業退稅，以及減徵部分乘用車購

置稅６００億人民幣。

汽車及零部件股集體飆升；長汽（０２３３３）升１３﹒３７％，報１３﹒４元；廣汽

（０２２３８）升５﹒７１％，報７﹒４１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

７﹒０８％；敏實（００４２５）升９﹒９７％，報２０﹒８５元；福耀玻璃（０３６０６）升

１２﹒６４％，報３７﹒９５元。



＊新能源車捱沽＊



新能源車股受壓；理想汽車（０２０１５）跌１﹒４１％，報９０﹒９元，以現價計，該股

暫連跌２日，累計跌幅６﹒３９％；蔚來（０９８６６）跌４﹒１５％，報１２６﹒９元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２８％。

現時，恒生指數報２０４２０，跌４９點或跌０﹒２４％，主板成交１６﹒８３億元。國企

指數報７０１５，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１４０，跌３６點或跌０﹒８８％

。

即月期指新報２０３８４，跌３５點，低水３６點。即月國指期貨報６９８９，跌３０點，

低水２６點。即月科指期貨新報４１３２，跌４３點，低水８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １５﹒００元 升９﹒９７％

長汽（０２３３３） １３﹒４０元 升１３﹒３７％

廣汽（０２２３８） ７﹒４１元 升５﹒７１％

敏實（００４２５） ２０﹒８５元 升９﹒９７％

福耀玻璃（０３６０６） ３７﹒９５元 升１２﹒６４％

北汽（０１９５８） ２﹒４９元 升２﹒４７％

比亞迪（０１２１１） ２６７﹒００元 跌１﹒２６％

小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒００元 跌３﹒１４％

理想汽車（０２０１５） ９０﹒９０元 跌１﹒４１％

蔚來（０９８６６） １２６﹒９０元 跌４﹒１５％

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（ｈｃ）

