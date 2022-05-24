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24/05/2022 09:26

《異動股》減徵部分乘用車稅６００億人幣，車股高漲，吉利升一成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》吉利（００１７５）現價升９﹒９７％，報１５元，該股成交
約９４４萬股，涉資１﹒４０億元。
　　為了緩解抗疫封鎖措施對經濟造成的嚴重影響，中國將在更多行業實施退稅措施，增加退稅
超過１４００億元人民幣。中央人民廣播電台報導稱，中國國務院總理李克強日前主持召開國務
院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，其中包括增加對企業退稅，以及減徵部分乘用車購
置稅６００億人民幣。
　　汽車及零部件股集體飆升；長汽（０２３３３）升１３﹒３７％，報１３﹒４元；廣汽
（０２２３８）升５﹒７１％，報７﹒４１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
７﹒０８％；敏實（００４２５）升９﹒９７％，報２０﹒８５元；福耀玻璃（０３６０６）升
１２﹒６４％，報３７﹒９５元。
　
＊新能源車捱沽＊
　
　　新能源車股受壓；理想汽車（０２０１５）跌１﹒４１％，報９０﹒９元，以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅６﹒３９％；蔚來（０９８６６）跌４﹒１５％，報１２６﹒９元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２８％。
　　現時，恒生指數報２０４２０，跌４９點或跌０﹒２４％，主板成交１６﹒８３億元。國企
指數報７０１５，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１４０，跌３６點或跌０﹒８８％

　　即月期指新報２０３８４，跌３５點，低水３６點。即月國指期貨報６９８９，跌３０點，
低水２６點。即月科指期貨新報４１３２，跌４３點，低水８點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利（００１７５）　　　　１５﹒００元　　升９﹒９７％
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒４０元　升１３﹒３７％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒４１元　　升５﹒７１％
　　敏實（００４２５）　　　　２０﹒８５元　　升９﹒９７％
　　福耀玻璃（０３６０６）　　３７﹒９５元　升１２﹒６４％
　　北汽（０１９５８）　　　　　２﹒４９元　　升２﹒４７％
　　比亞迪（０１２１１）　　２６７﹒００元　　跌１﹒２６％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８８﹒００元　　跌３﹒１４％
　　理想汽車（０２０１５）　　９０﹒９０元　　跌１﹒４１％
　　蔚來（０９８６６）　　　１２６﹒９０元　　跌４﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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