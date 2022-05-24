【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９億人幣，買中移沽比亞迪

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開４９點，報２０４２０點。最高升３９點報

２０５０９點，最低跌４８０點報１９９８９點。恒指收報２０１１２點，跌３５７點或

１﹒７５％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒９億元人民幣，減少１７﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、協鑫科技（０３８００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣

出最多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１１３６﹒３９億元增加８﹒１％。其中港股通成交２８４﹒４億元，佔總成交

２５％。



＊比亞迪首四個月銷售增速明顯＊



據中國汽車工業協會統計分析，２０２２年１至４月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）

共銷售６５９﹒４萬輛，佔汽車銷售總量的８５﹒７％。

在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速依然最為明顯，廣汽

（０２２３８） （滬：６０１２３８）和奇瑞增速略低，其他企業均呈下降。

中國移動升０﹒７６％報５２﹒９元，北水淨買入９﹒６億元；協鑫科技升２﹒２７％報

２﹒７元，北水淨買入３﹒３億元；吉利汽車升３﹒５２％報１４﹒１２元，北水淨買入２億元

。

比亞迪股份跌５﹒７７％報２５４﹒８元，北水淨賣出５﹒４億元；美團跌４﹒８３％報

１５９﹒６元，北水淨賣出２﹒６億元；騰訊控股跌２﹒５４％報３３８元，北水淨賣出１﹒１

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ９﹒６２

協鑫科技 （０３８００） ３﹒２８

吉利汽車 （００１７５） ２﹒０４

長城汽車 （０２３３３） １﹒８３

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒３９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －５﹒４３

美團 （０３６９０） －２﹒５５

騰訊控股 （００７００） －１﹒０７

李寧 （０２３３１） －０﹒５５

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