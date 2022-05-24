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24/05/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９億人幣，買中移沽比亞迪

　　《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開４９點，報２０４２０點。最高升３９點報
２０５０９點，最低跌４８０點報１９９８９點。恒指收報２０１１２點，跌３５７點或
１﹒７５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒９億元人民幣，減少１７﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、協鑫科技（０３８００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣
出最多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交１１３６﹒３９億元增加８﹒１％。其中港股通成交２８４﹒４億元，佔總成交
２５％。

＊比亞迪首四個月銷售增速明顯＊

　　據中國汽車工業協會統計分析，２０２２年１至４月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）
共銷售６５９﹒４萬輛，佔汽車銷售總量的８５﹒７％。
　　　在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速依然最為明顯，廣汽　
（０２２３８）　（滬：６０１２３８）和奇瑞增速略低，其他企業均呈下降。
　　中國移動升０﹒７６％報５２﹒９元，北水淨買入９﹒６億元；協鑫科技升２﹒２７％報
２﹒７元，北水淨買入３﹒３億元；吉利汽車升３﹒５２％報１４﹒１２元，北水淨買入２億元

　　比亞迪股份跌５﹒７７％報２５４﹒８元，北水淨賣出５﹒４億元；美團跌４﹒８３％報
１５９﹒６元，北水淨賣出２﹒６億元；騰訊控股跌２﹒５４％報３３８元，北水淨賣出１﹒１
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　９﹒６２
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　　３﹒２８
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　　２﹒０４
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　１﹒８３
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－５﹒４３
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒５５
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－１﹒０７
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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