【大國博弈】拜登：正考慮削減中國商品關稅

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統拜登周一在日本東京表示，正在考慮削減對中國進口

商品的關稅，他稱：「我的政府沒有徵收這些關稅，是上屆政府徵收的，此事正在考慮之中。」

拜登同時加大力度呼籲石油出口國組織提高石油產量，以紓緩高企的物價，他不認同美國經

濟會陷入衰退。

美國傳媒分析，隨著美國通脹飆升，商界對拜登政府的壓力愈來愈大，要求他取消對華加徵

關稅，以減輕進口商承受的部份通脹壓力。（ｃｔ）

